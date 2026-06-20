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واکنش بقایی به اظهارات وزیر خارجه فرانسه درباره مردم ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: اظهارات وزیر خارجه فرانسه درباره مردم ایران، اوج نفاق و ریاکاری است.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۰۳
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5618 بازدید
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واکنش بقایی به اظهارات وزیر خارجه فرانسه درباره مردم ایران

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی، در پیامی در شبکه ایکس درباره اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه درباره مردم ایران نوشت:

آقای وزیر،
ظاهرا ریاکاری و نفاق تا به امروز از ویژگی‌های بارز فرهنگ سیاسی فرانسه باقی مانده است - همان رذیلتی که مولیر در نمایشنامه «تارتوف یا ریاکار» در سال ۱۶۶۴ به‌درستی درباره‌اش گفت: «ریاکاری به مد روز تبدیل شده است.»

شما در زمانی که شهرهای ایران با قساوت بمباران می‌شدند و ایرانیان بی‌گناه در میناب، تهران، لامرد، اصفهان و جاهای دیگر به طرز وحشیانه‌ای قتل عام می‌شدند، سکوت کردید و در واقع با متجاوزان همدستی نمودید؛ و امروز در راستای مصالح سیاسی رژیم‌تان، به ناگاه وجدانتان به‌صورت گزینشی بیدار شده و شما با وقاحت در مورد حقوق بشر ایرانیان موعظه می‌کنید!
عجب نفاق و ریاکاری!

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اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه وزیر خارجه فرانسه مردم ایران جنگ حمله نظامی حقوق بشر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
9
پاسخ
درود بر شما جناب بقایی،،حرف حق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
0
0
پاسخ
چی بلغور کرده این رئیس جمهور احمق فرانسه
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