صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

احتمال شنیدن صدای انفجار و تیراندازی در مهران

فرماندار مهران با اعلام اجرای برنامه آمادگی رزمی یکی از یگان‌های نظامی مستقر در شهرستان، از شهروندان خواست در صورت شنیدن صدای تیراندازی و انفجار در صبح روز شنبه، نگرانی نداشته باشند.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۹۶
| |
3239 بازدید
احتمال شنیدن صدای انفجار و تیراندازی در مهران

به گزارش تابناک به نقل از فارس، حیدر نعمتی فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان مهران شامگاه جمعه ۲۹خرداد اظهار داشت: اجرای برنامه ارتقای آمادگی رزمی توسط یکی از یگان‌های نظامی مستقر در شهرستان در راستای افزایش توان عملیاتی و آمادگی دفاعی نیروهای مسلح برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام فرمانداری مهران، یکی از یگان‌های نظامی شهرستان روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۶ صبح تا پیش از ظهر، در منطقه‌ای از حاشیه شهر مهران اقدام به برگزاری تمرینات رزمی خواهد کرد.

در این اطلاعیه آمده است که اجرای این برنامه در چارچوب حفظ و ارتقای سطح آمادگی رزمی نیروها انجام می‌شود و تمامی تمهیدات و ملاحظات ایمنی لازم نیز برای برگزاری آن در نظر گرفته شده است.

فرماندار مهران ضمن تأکید بر اهمیت آمادگی نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور، از شهروندان خواست در صورت شنیدن صدای تیراندازی یا انفجار در بازه زمانی اعلام‌شده، از هرگونه نگرانی و انتشار شایعات خودداری کنند.

شهرستان مهران به دلیل موقعیت راهبردی و مرزی خود همواره از جایگاه ویژه‌ای در حوزه امنیت و دفاع برخوردار بوده و برگزاری چنین برنامه‌هایی در راستای حفظ آمادگی نیروهای نظامی و صیانت از امنیت پایدار منطقه انجام می‌شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایلام مهران انفجار صدای انفجار تیراندازی تمرینات نظامی
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توضیح درباره صدای تیراندازی در قشم
ماجرای شنیده شدن صدای انفجار در مهران
علت صداهای انفجار در صالح‌آباد ایلام چه بود؟
ماجرای صدای انفجار در آبدانان
علت شنیده شدن صدای انفجار در جزیره کیش
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
کاخ سردار اسعد بختیاری؛ ۱۲۵ سال قبل
تغییر مهم در هیات مدیره پتروشیمی خلیج‌فارس/ محمد شریعتمداری رفتنی شد
ترامپ: عادلانه نیست ایران موشک بالستیک نداشته باشد
بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم/ منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم بود
پاکستانی‌ها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۴ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۷۲ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۳ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۵ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۰۱ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۹۰ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n3E
tabnak.ir/005n3E