احتمال شنیدن صدای انفجار و تیراندازی در مهران
به گزارش تابناک به نقل از فارس، حیدر نعمتی فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان مهران شامگاه جمعه ۲۹خرداد اظهار داشت: اجرای برنامه ارتقای آمادگی رزمی توسط یکی از یگانهای نظامی مستقر در شهرستان در راستای افزایش توان عملیاتی و آمادگی دفاعی نیروهای مسلح برگزار میشود.
بر اساس اعلام فرمانداری مهران، یکی از یگانهای نظامی شهرستان روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۶ صبح تا پیش از ظهر، در منطقهای از حاشیه شهر مهران اقدام به برگزاری تمرینات رزمی خواهد کرد.
در این اطلاعیه آمده است که اجرای این برنامه در چارچوب حفظ و ارتقای سطح آمادگی رزمی نیروها انجام میشود و تمامی تمهیدات و ملاحظات ایمنی لازم نیز برای برگزاری آن در نظر گرفته شده است.
فرماندار مهران ضمن تأکید بر اهمیت آمادگی نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور، از شهروندان خواست در صورت شنیدن صدای تیراندازی یا انفجار در بازه زمانی اعلامشده، از هرگونه نگرانی و انتشار شایعات خودداری کنند.
شهرستان مهران به دلیل موقعیت راهبردی و مرزی خود همواره از جایگاه ویژهای در حوزه امنیت و دفاع برخوردار بوده و برگزاری چنین برنامههایی در راستای حفظ آمادگی نیروهای نظامی و صیانت از امنیت پایدار منطقه انجام میشود.