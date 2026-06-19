غرق شدن زن جوان در کانال آب کشاورزی
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سامان محمدی، مدیرعامل آتشنشانی شهرداری میاندوآب اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده جنازه یک زن در کانال اصلی آبرسانی کشاورزی حوالی روستای «یاغلانتپه» این شهرستان، بلافاصله تیم تخصصی جستوجو و نجات در حوادث آبی به محل اعزام و عملیات بررسی و دسترسی به محل حادثه را آغاز کرد.
وی اضافه کرد: نیروهای عملیاتی پس از انجام اقدامات تخصصی، موفق شدند پیکر این زن جوان را از داخل کانال خارج کرده و جهت انجام مراحل قانونی به آرامستان گلشن زهرای میاندوآب منتقل کنند.
وی از شهروندان خواست با توجه به خطرات کانالهای انتقال آب کشاورزی، از نزدیک شدن و توقف غیرضروری در حاشیه این کانالها خودداری کنند و مراقبت بیشتری از کودکان و افراد آسیبپذیر به عمل آورند.پ
مدیرعامل آتش نشانی میاندوآب ادامه داد: جریان تند آب، عمق نامشخص و لغزندگی دیوارههای کانالها، احتمال وقوع حوادث ناگوار را افزایش میدهد و رعایت نکات ایمنی میتواند از بروز خسارات جبرانناپذیر جلوگیری کند.
روز دوشنبه هفته جاری نیز مرد ۵۵ ساله اهل میاندوآب در زرینه رود غرق شده بود و جنازه وی با تلاش ماموران آتش نشانی پیدا شد.