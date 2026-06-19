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دام مرد فریبکار برای زنان جوان

فردی سودجو که از ۲۰ شهروند با ترفند‌های مختلف کلاهبرداری کرده بود، توسط کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۷۷
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دام مرد فریبکار برای زنان جوان

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، سرهنگ محمد چراغ، فرمانده انتظامی مشهد گفت: در پی گزارش چند فقره کلاهبرداری از شهروندان در شهر مشهد توسط فردی سودجو پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات از مالباختگان مشخص شد، این فرد با تبلیغات در یکی از سایت‌های واسطه‌گر اینترنتی طعمه‌های خود را که اکثراً خانم‌های جوان هستند با ادعای گره‌گشایی برای مشکلات فریب داده و مبالغی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد با جمع آوری ادله و مستندات کافی با هماهنگی قضائی متهم را در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش ادوات رمالی کشف کردند.

سرهنگ چراغ بیان داشت: متهم در بازجوئی‌های فنی کارآگاهان پلیس آگاهی و مواجهه با تعدادی از مالباخته‌ها به ۲۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

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مشهد کلاهبرداری فریب زنان جوان گره گشایی مالباختگان
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