دام مرد فریبکار برای زنان جوان
به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، سرهنگ محمد چراغ، فرمانده انتظامی مشهد گفت: در پی گزارش چند فقره کلاهبرداری از شهروندان در شهر مشهد توسط فردی سودجو پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات از مالباختگان مشخص شد، این فرد با تبلیغات در یکی از سایتهای واسطهگر اینترنتی طعمههای خود را که اکثراً خانمهای جوان هستند با ادعای گرهگشایی برای مشکلات فریب داده و مبالغی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد با جمع آوری ادله و مستندات کافی با هماهنگی قضائی متهم را در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش ادوات رمالی کشف کردند.
سرهنگ چراغ بیان داشت: متهم در بازجوئیهای فنی کارآگاهان پلیس آگاهی و مواجهه با تعدادی از مالباختهها به ۲۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.