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عکس: رضاییان در ترکیب منتخب هفته اول دور گروهی
ترکیب منتخب هفته اول دور گروهی جام جهانی از نگاه سایت Squawka با حضور رامین رضاییان.
کد خبر:
۱۳۸۰۱۷۵
تاریخ انتشار:
۲۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۴
19 June 2026
کد خبر:
۱۳۸۰۱۷۵
|
۲۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۴
19 June 2026
|
2089
بازدید
2089
بازدید
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برچسب ها
جام جهانی
تیم ملی فوتبال
مرحله گروهی
تیم منتخب
جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
رامین رضاییان
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