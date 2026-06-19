دبیرکل حزب‌الله گفت: اقداماتی که اسرائیل انجام می دهد را ما قبول نداریم و تا اخرین نفر آنها را ازخاک‌مان خارج می‌کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم روز جمعه در مراسم عزاداری محرم در مرقد شهید سیدحسن نصرالله، گفت: ما با تمامی اشکال وابستگی مقابله می‌کنیم و هرگاه دشمن با سلاح با ما روبرو شود، ما نیز با سلاح با او مقابله خواهیم کرد. ما آزاد آفریده شده‌ایم و آگاهانه برگزیده‌ایم که ظلم، بردگی، اشغالگری و قیمومیت را نپذیریم و طرح‌ها و پروژه‌های دیگران را رد کنیم.

وی افزود که دشمن باورها، ثبات قدم و ادامه حضور ما در صحنه را شکست نداده است، ما در میدان نبرد حاضر هستیم و تمام دشوارها و تحریمها را تحمل می کنیم.

دبیرکل حزب‌الله لبنان درمورد تحولات منطقه گفت ما امروز در لبنان با خطرناک‌ترین مرحله از تاریخ خود و بزرگ‌ترین توطئه مشترک آمریکایی، اسرائیلی و بین‌المللی مواجه هستیم که آینده کشور و فرزندانمان را تهدید می‌کند. هدف اصلی این طرح، ریشه‌کن کردن و از بین بردن کامل مقاومت و پایگاه مردمی آن در لبنان است.

وی ادامه داد: دشمنان برای تحقق این هدف، ابتدا جنگی جنایتکارانه و بی‌ضابطه را با کشتار غیرنظامیان و تخریب گسترده آغاز کردند تا مقاومت را به زانو درآورند. در گام بعد، آمریکا و رژیم صهیونیستی با مشاهده تغییر معادلات منطقه پس از تحولات سوریه، توافقات قبلی را زیر پا گذاشتند تا موازنه قدرت را به نفع خود برهم بزنند.

شیخ قاسم در ادامه اظهار کرد: دشمنان تلاش کردند با سوءاستفاده از دولت لبنان و ایجاد یک چتر حقوقی غیرقانونی، بستری برای نابودی مقاومت فراهم کنند و از حاکمان سیاسی تنها یک پوشش می‌خواستند. در این راستا، با مسدود کردن مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی مانع از رسیدن سلاح به مقاومت شدند.

وی گفت: دشمنان جلوی بازسازی را گرفتند تا با آواره نگه داشتن مردم، پایگاه اجتماعی مقاومت را علیه آن تحریک کنند و دست به محاصره مالی زدند. آن‌ها حتی مایل به تحریک ارتش برای ایجاد فتنه داخلی بودند که با هوشیاری فرماندهان ارتش ناکام ماند. همچنین بر سوریه فشار آوردند تا مرزهای شرقی را ببندد و هم‌زمان با اسرائیل در نقش سندان و چکش، مقاومت را مهار کند.

شیخ قاسم با بیان اینکه دشمنان پس از ناکامی در مواجهه نظامی، پروژه‌های پیاپی فتنه‌انگیزی مذهبی و طایفه‌ای را کلید زدند گفت: دشمنان تلاش کردند اهل‌سنت را در برابر حزب‌الله قرار دهند و سپس به سمت ایجاد فتنه میان شیعیان و مسیحیان رفتند تا جامعه را علیه مقاومت بشورانند.

دبیرکل حزب الله لبنان اظهار کرد: آمریکا به عنوان فرمانده و رهبر اصلی این توطئه، در تمامی جزئیات دست داشت و تمام سیستم‌های جاسوسی، امکانات بین‌المللی، عربی و رسانه‌ای را برای فشار بر لبنان و محاصره مقاومت به کار گرفت.

شیخ قاسم با بیان اینکه با اتخاذ تصمیمی کربلایی و عاشورایی، گزینه‌ای به نام تسلیم وجود ندارد اظهار کرد: مقاومت پس از ۱۵ ماه صبر راهبردی، از تاریخ ۲ مارس وارد فاز جنگ نظامی شد و هرگز وضعیت را به پیش از این تاریخ باز نخواهد گرداند.

دبیرکل حزب الله لبنان هم‌چنین با بیان اینکه آنچه آنها می‌خواهند را ما نمی‌پذیریم گفت: پیروزی به تمام معنا یعنی اخراج دشمن اسرائیل از سرزمین و تا آخرین نفر آنها را از خاک‌مان بیرون می‌کنیم.