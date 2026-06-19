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شکایت فدراسیون فوتبال ایران از آمریکا به فیفا

فدراسیون فوتبال ایران به دلیل رفتار صورت گرفته از سوی آمریکا به فدراسیون جهانی فوتبال شکایت خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۶۷
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شکایت فدراسیون فوتبال ایران از آمریکا به فیفا

به گزارش تابناک، خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی نوشت که فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد به دلیل محدودیت‌های در نظر گرفته شده از سوی آمریکا از کشور میزبان جام جهانی 2026 به فیفا شکایت کند.

تیم ملی قصد داشت دو روز زودتر برای دیدار با بلژیک به لس آنجلس برود اما با این موضوع مخالفت و اعلام شد که همانند مسابقه با نیوزیلند ملی پوشان کشورمان یک روز پیش از بازی می‌توانند وارد خاک آمریکا شوند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران نوشته است: «با وجود اینکه برنامه آماده‌سازی تیم ملی برای مسابقات از مدت‌ها قبل ارائه شده بود، تیم بار دیگر با محدودیت‌هایی از سوی برگزارکنندگان روبه‌رو شده که اجرای برنامه‌های کادر فنی را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اینکه مسابقه ساعت 12 ظهر به وقت محلی لس‌آنجلس برگزار می‌شود، فدراسیون فوتبال ایران درخواست کرده بود که تیم دو روز پیش از مسابقه به لس‌آنجلس سفر کند.

امیرمهدی علوی افزود: هدف از این درخواست آن بود که بازیکنان فرصت داشته باشند با شرایط مسابقه سازگار شوند، آخرین جلسه تمرینی خود را برگزار کنند و آماده‌سازی نهایی را انجام دهند. با وجود دلایل فنی ارائه‌شده از سوی فدراسیون، این درخواست بار دیگر مورد موافقت قرار نگرفت. «فدراسیون فوتبال ایران نارضایتی خود را به‌صورت رسمی اعلام کرده و از طریق مجاری قانونی شکایتی رسمی نزد فیفا ثبت خواهد کرد.

به گزارش تسنیم تیم ملی کشورمان یکشنبه 31 خرداد از ساعت 22:30 به وقت تهران در دومین مسابقه مرحله گروهی جام جهانی 2026 به مصاف بلژیک خواهد رفت.

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