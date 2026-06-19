رضاییان و مسی بهترین بازیکنان جام جهانی!
به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، برای بسیاری درخشش رامین رضاییان باورنکردنی است، بازیکنی که حتی چند ماه پیش این احتمال وجود داشت در فهرست اولیه تیم ملی حضور نداشته باشد اما با درخشش قابل اعتنا در تیم جدیدش خود را به ترکیب تیم امیر قلعهنویی تحمیل کرد. اما این برای رامین کافی نبود. بنابراین او سخت تلاش کرد و در بازی نخست تیم ملی با یک گل و یک پاس گل، نقش خود را به عنوان بهترین بازیکن زمین ایفا کرد تا در پایان مسابقه جایزه ستاره میدان را دریافت کند.
اما دستاورد بزرگتری در راه بود، جایی که در پایان هفته اول جام جهانی، فیفا در سامانه جدید خود اسامی بهترین و موثرترین بازیکنان را در حالی اعلام کرد که نام رامین رضاییان به عنوان صدرنشین بخش خلاقیت میدرخشید. حال آنکه لیونل مسی هم در بخش تهاجمی عنوان بهترین بازیکن هفته نخست را تصاحب کرده است. او البته توانست سه گل برابر الجزایر به ثمر برساند تا در آستانه 40 سالگی همچنان بهترین بازیکن مدافع عنوان قهرمانی باشد.
این رتبهبندی که با همکاری آرامکو منتشر شده، عملکرد بازیکنان را با استفاده از دادههای تحلیلی پیشرفته در سه بخش «حمله»، «خلاقیت» و «دفاع» بررسی میکند و تأثیرگذارترین بازیکنان تورنمنت را معرفی میکند. فیفا اعلام کرده که در این بخش از آنالیز، آمار، تحلیل و نظرات کارشناسی استفاده کرده و پس از هر مسابقه نمرات بازیکنان را بروزرسانی خواهد کرد.
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در بخش حمله، نام آشنای لیونل مسی در صدر قرار گرفته است. او در دیدار آرژانتین مقابل الجزایر هتتریک کرد و نقش مستقیم در هر سه گل تیمش داشت. طبق آمار، مسی ۶۰ درصد از تلاشهای تهاجمی آرژانتین را به خود اختصاص داد و تمام شوتهای در چارچوب تیمش را ثبت کرد. همچنین او با ۲۳ بار دریافت توپ در بین خطوط حریف و ۱۲ پاس شکافدهنده، نقش مهمی در خلق موقعیتها داشت.
در همین بخش، الیاس جاست، وینگر نیوزیلند، در جایگاه دوم قرار گرفته است. او در دیدار برابر ایران هر دو شوت خود از جریان بازی را به گل تبدیل کرد و نقش مهمی در تساوی ۲-۲ تیمش داشت؛ در حالی که به زعم سیستم هوش مصنوعی فیفا ایران از نظر آمار حمله برتری محسوسی داشت.
کلیان امباپه و یاسین آیارى نیز به دلیل عملکرد درخشان و ثبت دو گل در بازیهای ابتدایی، در جمع بازیکنان برتر قرار دارند. امباپه علاوه بر گلزنی، در حمل توپ و خلق موقعیت نیز تأثیرگذار بود، در حالی که آیارى با اختلاف قابل توجهی نسبت به کیفیت موقعیتهایش، بهترین بهرهوری گلزنی دور اول را ثبت کرد.
در بخش خلاقیت، رامین رضاییان، مدافع راست تیم ملی ایران، در صدر قرار گرفته است. او در دیدار مقابل نیوزیلند یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان زمین بود و ۱۶ پاس پیشرونده و ۱۳ نفوذ موفق بین خطوط حریف ثبت کرد. رضائیان همچنین گل تساوی ایران را به ثمر رساند و در گل دوم نیز نقش مستقیم داشت. شاید این بهترین نمایش زندگی رامین رضاییان باشد یا لااقل از نظر توجه عمومی و بازخورد بینالمللی، موقعیتی ویژه را برای این بازیکن رقم بزند.
پس از او، مایکل اولیسه از فرانسه در رده دوم قرار دارد. او با ۱۹ پاس شکافدهنده و مشارکت در ۹ حمله منتهی به شوت، نقش مهمی در پیروزی ۳-۱ فرانسه برابر سنگال داشت و یک پاس گل نیز ثبت کرد.
در ادامه، لی کانگاین از کره جنوبی، خولیو انسیسو از پاراگوئه و محمد صلاح از مصر در جمع بازیکنان برتر خلاقیت دیده میشوند. لی در دیدار برابر چک یک پاس گل داد و تمام ۳۸ پاس خود را به مقصد رساند. انسیسو با وجود مالکیت پایین تیمش، همچنان مهمترین ابزار هجومی پاراگوئه بود و صلاح نیز با یک پاس گل و نقشآفرینی در حملات مصر مقابل بلژیک در این فهرست قرار گرفت.
در بخش دفاع، درک کورنلیوس از کانادا در صدر قرار دارد. او در دیدار مقابل بوسنی و هرزگوین ۱۷ بار توپگیری موفق داشت و علاوه بر آن ۱۳ دفع، ۴ بلاک و ۴ تکل ثبت کرد. او همچنین در نبردهای هوایی ۸ بار موفق بود.
در همان مسابقه، نیکولا کاتیچ نیز عملکرد دفاعی چشمگیری داشت و با ۱۲ دفع، ۵ بلاک و ۷ تکل یکی از ستونهای دفاعی تیمش بود.
تایلر آدامز، کاپیتان آمریکا، و سیدنی لوپس کابرا از کیپورد نیز در میان برترینها قرار دارند. آدامز نقش مهمی در محدود کردن موقعیتهای پاراگوئه داشت و لوپس کابرا نیز با عملکردی درخشان برابر اسپانیا در بسته نگه داشتن دروازه تیمش نقش کلیدی ایفا کرد.
در نهایت، زاویر شلاگر از اتریش نیز به عنوان نمونهای از تأثیرگذاری بازیکنان خط میانی در دفاع معرفی شده است؛ بازیکنی که با بازیخوانی و توپگیریهای متعدد، نقش مهمی در کنترل جریان بازی تیمش داشت.