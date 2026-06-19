طلسم ۳۰ ساله بوکس ایران در جام جهانی شکسته شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، در جریان رقابت‌های جام جهانی بوکس در چین، علی حبیبی‌نژاد، بوکسور وزن ۶۵ کیلوگرم ایران، پس از استراحت در دور نخست، مقابل حریفی از مکزیک به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با شکست ۳ بر ۲ نماینده انگلیس راهی نیمه نهایی شد تا ضمن قطعی کردن مدال برنز خود، پس از ۳۰ سال بوکس ایران را در جام جهانی صاحب مدال کند.

وی فردا شنبه در مرحله نیمه‌ نهایی به مصاف نماینده آمریکا می‌رود.

در ادامه رقابت‌های امروز، مهدی کاظمی در وزن ۵۵ کیلوگرم، پس از پیروزی مقابل نمایندگان افغانستان و سوئد، نتیجه را به بوکسور کشور میزبان واگذار کرد. هم‌چنین محمد نورانی در وزن ۷۵ کیلوگرم که در گام نخست از سد حریف سوئدی گذشته بود، در مبارزه با حریف آذربایجانی به دلیل مصدومیت شدید در راند دوم از ادامه مسابقات بازماند و راهی بیمارستان شد.

دومین دوره مسابقات جام جهانی بوکس با حضور بیش از ۴۰ کشور و ۳۰۰ ورزشکار در شهر گویانگ چین در حال پیگیری است.

تیم ملی بوکس مردان ایران با ۵ نماینده و تیم بانوان برای نخستین‌بار در تاریخ این رشته با ۲ بوکسور در این رقابت‌ها حضور دارند.

هدایت تیم ملی مردان بر عهده همایون امیری است و محمدرضا قارونی به عنوان مربی او را همراهی می‌کند. در بخش بانوان نیز راضیه طهماسبی‌فر به عنوان مربی و فروتن گل‌آرا به عنوان مدیر فنی حضور دارند.

کاروان بوکس ایران در این رقابت‌ها با نام یادواره «شهید اقتدار، دکتر علی باکویی، دانشمند هسته‌ای بوکس ایران» شرکت کرده است.