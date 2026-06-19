صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طلسم ۳۰ ساله بوکس ایران در جام جهانی شکسته شد

علی حبیبی‌نژاد با  شکست نماینده انگلیس مدال برنز خود را قطعی کرد و طلسم ۳۰ ساله بوکس ایران در این مسابقات را شکست.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۶۴
| |
1525 بازدید

طلسم ۳۰ ساله بوکس ایران در جام جهانی شکسته شد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، در جریان رقابت‌های جام جهانی بوکس در چین، علی حبیبی‌نژاد، بوکسور وزن ۶۵ کیلوگرم ایران، پس از استراحت در دور نخست، مقابل حریفی از مکزیک به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با شکست ۳ بر ۲ نماینده انگلیس راهی نیمه نهایی شد تا ضمن قطعی کردن مدال برنز خود، پس از ۳۰ سال بوکس ایران را در جام جهانی صاحب مدال کند.

وی فردا شنبه در مرحله نیمه‌ نهایی به مصاف نماینده آمریکا می‌رود.

در ادامه رقابت‌های امروز، مهدی کاظمی در وزن ۵۵ کیلوگرم، پس از پیروزی مقابل نمایندگان افغانستان و سوئد، نتیجه را به بوکسور کشور میزبان واگذار کرد. هم‌چنین محمد نورانی در وزن ۷۵ کیلوگرم که در گام نخست از سد حریف سوئدی گذشته بود، در مبارزه با حریف آذربایجانی به دلیل مصدومیت شدید در راند دوم از ادامه مسابقات بازماند و راهی بیمارستان شد.

دومین دوره مسابقات جام جهانی بوکس با حضور بیش از ۴۰ کشور و ۳۰۰ ورزشکار در شهر گویانگ چین در حال پیگیری است.

تیم ملی بوکس مردان ایران با ۵ نماینده و تیم بانوان برای نخستین‌بار در تاریخ این رشته با ۲ بوکسور در این رقابت‌ها حضور دارند.

هدایت تیم ملی مردان بر عهده همایون امیری است و محمدرضا قارونی به عنوان مربی او را همراهی می‌کند. در بخش بانوان نیز راضیه طهماسبی‌فر به عنوان مربی و فروتن گل‌آرا به عنوان مدیر فنی حضور دارند.

 کاروان بوکس ایران در این رقابت‌ها با نام یادواره «شهید اقتدار، دکتر علی باکویی، دانشمند هسته‌ای بوکس ایران» شرکت کرده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بوکس ورزشکاران ایرانی جام جهانی علی حبیبی نژاد بوکسور تیم ملی بوکس
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بوکسور تیم ملی: دست راستم کوتاه‌تر از دست چپم شده!
ملی‌پوش ایرانی توسط برادرش به قتل رسید!
۳طلا و برنز دلگرم‌کننده برای بوکس ایران در آستانه المپیک
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۰ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۵ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005n2i
tabnak.ir/005n2i