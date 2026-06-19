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ارتش: دست بر ماشه و گوش‌ به فرمان رهبری هستیم

ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی صدور پیام حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا(مدظله العالی) در خصوص تفاهم‌نامه روسای جمهور ایران و آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۶۳
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ارتش: دست بر ماشه و گوش‌ به فرمان رهبری هستیم

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ارتش، متن بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

 در ایام پیروزی خون بر شمشیر  و اهتزاز پرچم عزت حسینی، بار دیگر ثمره مقاومت و صلابت ملت مبعوث شده ایران اسلامی در برابر یزیدیان زمان و جبهه‌ استکبار جهانی در جنگ تحمیلی اخیر متجلی شد.

 ایستادگی جانانه‌ مردم ایران و ایثار و فداکاری نیروهای مسلح و دلسوزی دولت مردمی با تدابیر حکیمانه قائد شهید امت و هدایت رهبر عزیز و فرمانده معظم کل قوا در میدان جنگ تحمیلی سوم،  دشمن را  ناگزیر به احترام به ملت بزرگ ایران ساخت تا مسیر آتش‌بس و تفاهم را در پیش گیرد.

با اتکا به قدرت لایزال الهی،فرهنگ عزت‌طلبی و ظلم‌ناپذیری این ملت سترگ و در پرتو فرماندهی مدبرانه‌ و آینده نگرانه فرماندهی معظم کل قوا، مجاهدت فرزندان ملت در نیروهای مسلح و دیپلماسی متعهدانه مسئولان، حقوق حقه ملت بزرگ و نستوه ایران عزیز و جبهه مقاومت را پاس می داریم و  ان‌شاءالله در سایه تقویت  همدلی، اتحاد و انسجام ملی، _ به عنوان یکی از مهمترین ارکان موفقیت و پایداری _ شاهد سربلندی روزافزون ملت بزرگ، مقاوم و مقتدر ایران سربلند اسلامی و پیروزی‌ های آتی خواهیم بود.

فرزندان سرافراز ایران و فدائیان ملت در ارتش مقتدر جمهوری اسلامی و سپاه سرافراز  پاسداران انقلاب اسلامی، دوشادوش یکدیگر و با هوشیاری تمام و  چشمانی بیدار، دست بر ماشه و گوش‌ به فرمان فرماندهی معظم کل قوا، هر روز بر توان رزم خود خواهند افزود و آماده‌اند تا در صورت هرگونه بدعهدی دشمن، از امنیت، عزت و منافع ملت شریف ایران با نثار جان خود،حراست و صیانت کنند.

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