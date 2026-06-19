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آتش‌سوزی در واحد پزشکی ساختمان ۵ طبقه در اصفهان

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان از مهار آتش‌سوزی در یکی از واحدهای طبقه چهارم یک ساختمان پزشکی ـ اداری در خیابان هشت‌بهشت خبر داد و گفت:  حریق در همان محدوده اولیه بدون مصدوم مهار شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۶۲
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آتش‌سوزی در واحد پزشکی ساختمان ۵ طبقه در اصفهان

به گزارش تابناک، مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ساعت یک بامداد وقوع آتش‌سوزی در یکی از واحدهای طبقه چهارم یک ساختمان پنج‌طبقه پزشکی ـ اداری واقع در خیابان هشت‌بهشت به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی اصفهان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان با اشاره به اینکه این ساختمان دارای چندین واحد پزشکی بوده است، ادامه داد: حریق در یکی از واحدهای طبقه چهارم آغاز شده و در حال گسترش بود که آتش‌نشانان پس از حضور در محل، در نخستین اقدام ساکنان ساختمان را به خارج از محل هدایت کردند.

دهقانی تصریح کرد: با توجه به عدم حضور مالک در محل، نیروهای عملیاتی پس از باز کردن درِ واحد وارد آپارتمان شده و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با سرعت عمل و عملکرد مؤثر آتش‌نشانان، آتش در همان محدوده واحد طبقه چهارم مهار شد و از سرایت آن به سایر بخش‌های ساختمان و طبقات دیگر جلوگیری به عمل آمد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان گفت: پس از اطفای کامل حریق، عملیات تخلیه دود و لکه‌گیری محل نیز توسط نیروهای آتش‌نشانی انجام شد.

دهقانی افزود: در این حادثه هیچ‌گونه مصدومیتی گزارش نشده و خسارت وارده نیز محدود به محل اولیه آتش‌سوزی بوده است.

وی گفت: علت دقیق وقوع این حادثه از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

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