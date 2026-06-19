سخنان حسن یزدانی پس از پیروزی برابر آذرپیرا

آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم از مبارزه با امیرعلی آذرپیرا که با پیروزی و دستیابی‌اش به سهمیه حضور در مسابقات جهانی همراه بود، ابراز خرسندی کرد.

به گزارش تابناک به نفل از مهر، در جریان رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای مسابقات جهانی قزاقستان، حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم طی دو مبارزه برابر امیرعلی اذرپیرا صاحب دو بنده تیم ملی در این وزن شد.

حسن یزدانی در این رابطه گفت: خدا رو شکر از این مسابقه سربلند بیرون آمدم، خوشحالم که برای مسابقات جهانی قزاقستان انتخاب شدم و در ترکیب تیم ملی قرار گرفتم.

آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم در مورد آذرپیرا تصریح کرد: او از بچه های خوب کشتی است. جز ادب و احترام و اخلاق خوب چیزی از او ندیدم.

وی گفت: به هر حال خاصیت مبارزه کشتی اینگونه است که برد و باخت دارد، امیدوارم امیرعلی هم موفق باشد.