ژاپن شناورهای حامل اتباع خود را از تنگه هرمز خارج کرد

به گزارش تابناک ایسنا، توشیمیتسو موتگی در این رابطه گفت: «یک کشتی عازم ژاپن با موفقیت از تنگه هرمز خارج شد. سه خدمه ژاپنی در این کشتی حضور داشتند. در نتیجه، از میان شناورهای مرتبط با ژاپن، تمامی کشتی‌هایی که خدمه ژاپنی در آن‌ها حضور داشتند، از خلیج فارس خارج شده‌اند.»

وی همچنین افزود که در حال حاضر ۳۷ شناور مرتبط با ژاپن همچنان در محدوده تنگه هرمز حضور دارند اما هیچ‌یک از آن‌ها خدمه ژاپنی در اختیار ندارند.

امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا که بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی غیرقانونی آمریکا بخشی از آن است، بامداد ۲۸ خرداد(۱۸ ژوئن) از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا انجام شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو کشور ۶۰ روز فرصت دارند تا درباره‌ی توافق نهایی پیرامون موضوعاتی، از جمله هسته‌ای ایران و تحریم‌های آمریکا مذاکره کنند.