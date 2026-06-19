سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان، نسبت به پیامدهای ادامه این اقدامات بر صلح و امنیت منطقه هشدار داد.

به گزارش تابناک، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، عملیات‌های تجاوزکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان را که منجر به شهید و مجروح شدن ده‌ها لبنانی و تخریب منازل مردم و زیرساخت‌های این کشور شده است، به شدت محکوم کرد و نسبت به تبعات جدی و فوری تداوم جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر و نسل‌کش صهیونیستی بر صلح و امنیت منطقه هشدار داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، مسئولیت مستقیم آمریکا در این وضعیت را مفروض دانست و با اشاره به بند ۱ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ که صراحتا توقف جنگ در لبنان را جزء لاینفک توافق خاتمه جنگ در همه جبه‌ها دانسته است، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران کلیه تدابیر لازم را برای صیانت از منافع، امنیت و حقوق خود و متحدانش اتخاذ می‌کند.