پاکستانیها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند
پاکستانیها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند؛ ۲ تریلیون ریال ایران تنها در ۴ روز پس از امضای تفاهم میان تهران و واشنگتن از سوی مردم پاکستان خریداری شده است.
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بلافاصله پس از امضای تفاهم میان تهران و واشنگتن، پاکستانیها به خرید فوری ارز ایران روی آوردهاند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر این اساس، ۲ تریلیون ریال ایران در ۴ روز خریداری شد.
تنها در ۴ روز پس از توافق میان ایران و آمریکا، ۲ تریلیون ریال ایران در سراسر پاکستان خریداری شده است، در حالی که تقاضا برای ریال ایران و قیمت آن همچنان رو به افزایش است.
مالک بوستان، رئیس انجمن شرکتهای صرافی پاکستان در این خصوص گفت که در اولین روز پس از توافق ایران و آمریکا، ریال ایران به ارزش ۴۰ میلیارد روپیه خریداری شده است.
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دوست عزیز باتوجه به بی ارزشی پول ایران .. برای خرید بنزین سوخت قاچاق که از سیستان وارد میشه هست
قضیه خرید ارز ایران توسط پاکستان خیلی مشکوک میزنم باید ببینیم پشت پرده چه خبر است
اونا چه بددددبختن! بگو چرا میانجی شدن ، ارز خریدن منتظرن بره بالا
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...