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درخواست سازمان ملل برای گشایش تمام گذرگاه‌های غزه و رفع محدودیت‌های کمک‌رسانی

معاون دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که نوار غزه ۶ ماه پس از برقراری آتش‌بس همچنان با بحران انسانی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند و فلسطینیان در این باریکه از ناامنی و کمبود دسترسی به آب آشامیدنی سالم، مراقبت‌های بهداشت و درمان و آموزش رنج می‌برند.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۳۷
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درخواست سازمان ملل برای گشایش تمام گذرگاه‌های غزه و رفع محدودیت‌های کمک‌رسانی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تام فلچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه در سخنرانی خود امروز (جمعه) در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد توافق اخیر میان آمریکا و ایران و همچنین امیدواری‌ها برای برقراری آتش‌بس فوری در لبنان، باید توجهات را مجدداً به نوار غزه معطوف سازد. وی تأکید کرد که نوار غزه، خطرناک‌ترین نقطه جهان برای تحویل کمک‌های بشردوستانه است و به کشته شدن نزدیک به ۶۰ امدادگر در طول سه سال جنگ در این باریکه اشاره کرد.

 

به گزارش وبگاه «گلف-تایمز»، معاون دبیرکل سازمان ملل در ادامه تصریح کرد که ۷۰ درصد از جمعیت غزه به سرپناه مناسب نیاز دارند، هیچ بیمارستانی به طور کامل فعال نیست و وضعیت بهداشت محیط نیز رو به وخامت است. وی همچنین خاطرنشان کرد که نیرو‌های اشغالگر رژیم صهیونیستی، مانع از ورود ژنراتور، روغن موتور و قطعات یدکی به این منطقه می‌شوند.

 

این مقام ارشد سازمان ملل، خواستار گشایش تمام گذرگاه‌های مرزی و رفع محدودیت‌های رژیم صهیونیستی بر اقلام ضروری شد. وی همچنین بر لزوم معافیت کمک‌های بشردوستانه از محدودیت‌های مرزی، اعطای روادید بلندمدت به کارکنان امدادی، از سرگیری کاروان‌های هماهنگ شده با دولت‌های اردن و فلسطین و گسترش روند تخلیه‌های پزشکی تأکید کرد.

 

فلچر خاطرنشان کرد که از زمان برقراری آتش بس، غزه دیگر در وضعیت قحطی (مرحله پنجم) طبقه بندی نمی‌شود، اگرچه همچنان در بحرانی شدید (مرحله چهارم) به سر می‌برد. وی افزود که ۲۱ هزار کامیون کمک‌های بشردوستانه ارائه کرده‌اند، خدمات آب و بهداشت گسترش یافته، ده‌ها هزار کودک واکسینه شده‌اند، ۱۰۰ کلاس درس بازسازی و برای بیش از ۶۰۰ هزار نفر سرپناه فراهم شده است.

 

فلچر توضیح داد که این اقدامات کافی نیست و افزود که غزه با اتکا به راه حل‌های موقت بشردوستانه و تاب‌آوری فلسطینیان دوام آورده است و "این وضعیتی پایدار نیست". وی تاکید کرد که مردم همچنان از نیاز‌های اساسی مانند امنیت، سرپناه، آب آشامیدنی سالم، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش محروم هستند و افزود که مردم غیرنظامی همچنان شهید و زخمی می‌شوند و از زمان آتش‌بس، نزدیک به ۱۰۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

 

فلچر در پایان سخنان خود، سه درخواست کلیدی از شورای امنیت مطرح کرد: حمایت از غیرنظامیان و کارکنان امدادی، تضمین دسترسی ایمن، مستمر و بدون مانع برای کمک‌ها و تامین بودجه کافی.

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تام فلچر معاون دبیرکل سازمان ملل غزه کمک رسانی
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