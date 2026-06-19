انتخابی تیم ملی کشتی؛ یزدانی مقتدرانه شروع کرد

مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در سه وزن برگزار و کار مدعیان به رقابت‌های دوم و سوم کشیده شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی از روز گذشته (پنج‌شنبه) در شهر کرمان آغاز شده است. در حاشیه این مسابقات رقابت‌های انتخابی سه وزن کشتی آزاد نیز برگزار می‌شود.

با تدبیر فدراسیون و تصمیم کادر فنی انتخابی اوزات ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم در شهر کرمان برگزار شد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، یونس امامی دارنده مدال برنز جهان به مصاف امیرمحمد یزدانی نایب قهرمان جهان، اما مسابقه نخست را به یزدانی جوان باخت. این مسابقه با نتیجه ۱۰ بر ۶ به سود نماینده مازندران به پایان رسید.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدمبین عظیمی تقابل نخست را از امیرحسین فیروزپور برد تا امیدوار به بازی دوم باشد. فیروزپور برای ملی‌پوش شدن نیاز به یک برد و عظیمی به ۲ پیروزی نیاز دارد.

رقابت نماینده مازندران با قهرمان کردستانی با نتیجه ۲ بر ۲ به سود عظیمی به پایان رسید.

در هیجانی‌ترین دیدار انتخابی تیم ملی، حسن یزدانی قهرمان جهان و المپیک در وزن ۹۷ کیلوگرم به مصاف امیرعلی آذرپیرا رفت و با نتیجه ۴ بر ۲ از سد نایب قهرمان جهان گذشت.

یزدانی در صورت یک برد دیگر نماینده ایران در مسابقات جهانی خواهد بود.

نفرات برتر، مسافر مسابقات قهرمانی جهان خواهند شد و بازنده‌ها نیز به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام می‌شوند.