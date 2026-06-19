ماجرای ابتلای هدیه تهرانی به بیماری صعبالعلاج!
پیگیری از یک منبع آگاه نزدیک به هدیه تهرانی نشان میدهد که خبر منتشرشده درباره وضعیت جسمانی این بازیگر صحت ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۲۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از سلام سینما؛ طی روزهای گذشته خبری در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شد که از ابتلای هدیه تهرانی، بازیگر شناختهشده سینمای ایران، به یک بیماری صعبالعلاج خبر میداد.
این خبر که بدون ارائه هیچگونه تأیید رسمی از سوی این هنرمند یا خانواده و نزدیکان او منتشر شده بود، با واکنش و نگرانی شماری از مخاطبان و علاقهمندان این بازیگر همراه شد.
با این حال، پیگیری از یک منبع آگاه نزدیک به هدیه تهرانی نشان میدهد که خبر منتشرشده درباره وضعیت جسمانی این بازیگر صحت ندارد.
این منبع ضمن تکذیب شایعات مطرحشده درباره ابتلای هدیه تهرانی به بیماری صعبالعلاج، تأکید کرد که او در سلامت کامل به سر میبرد و هیچگونه مشکل جدی جسمانی ندارد.
هدیه تهرانی این روزها همچنان مشغول فعالیتهای حرفهای خود است و در پروژههای کاری حضور دارد.
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