به گزارش تابناک به نقل از برنا ، سرهنگ محمد حق‌پرست شامگاه پنجشنبه در حاشیه اجرای طرح مشترک پلیس راه استان‌های هرمزگان و فارس در محور کهورستان، بستک و لار، اظهار کرد: در جریان این طرح یک نوجوان فاقد گواهینامه که با یک دستگاه کامیونت در حال رانندگی بود، شناسایی و متوقف شد.

وی با ابراز نگرانی از افزایش موارد رانندگی کودکان و نوجوانان در جاده‌های استان، افزود: متأسفانه در هرمزگان پدیده‌ای نگران‌کننده در حال گسترش است و آن رانندگی افراد زیر سن قانونی با انواع وسایل نقلیه است،موضوعی که می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای رانندگان، سرنشینان و سایر کاربران جاده‌ها به همراه داشته باشد.

رئیس پلیس راه هرمزگان ادامه داد: چند روز پیش نیز در محور جاسک یک دستگاه سواری پراید که توسط کودکی هفت ساله هدایت می‌شد، متوقف شد. سرنشینان این خودرو نیز دو کودک ۹ و ۱۰ ساله بودند که پس از توقف خودرو، وسیله نقلیه به پارکینگ منتقل و اقدامات قانونی لازم انجام شد.

حق‌پرست تصریح کرد: در روزهای اخیر همچنین یک نوجوان ۱۴ ساله در حال رانندگی با کامیون کشنده و یک نوجوان ۱۳ ساله نیز در محورهای مواصلاتی استان شناسایی و از ادامه تردد آنان جلوگیری شد.

وی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از این تخلفات، اظهار داشت: بدون تردید فرزندان ما در آینده باید رانندگی را فرا بگیرند، اما این آموزش باید در زمان مناسب و پس از رسیدن به سن قانونی انجام شود. از پدران و مادران درخواست داریم از فرزندان خود مجرم رانندگی نسازند و با در اختیار قرار دادن خودرو به افراد فاقد گواهینامه، آنان را در معرض تبعات قانونی و خطرات جانی قرار ندهند.

رئیس پلیس راه هرمزگان خاطرنشان کرد: کودکان و نوجوانان به دلیل نداشتن تجربه، مهارت و توانایی لازم، قادر نیستند در برابر حوادث و شرایط پیش‌بینی‌نشده جاده‌ای واکنش مناسب و به‌موقع نشان دهند و همین مسئله می‌تواند زمینه‌ساز وقوع تصادفات متعدد و خسارات سنگین شود.

وی با اشاره به برخورد قانونی با این موارد، گفت: خودروهای مورد نظر توقیف و رانندگان فاقد گواهینامه برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. همچنین مالکان وسایل نقلیه که خودرو را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار داده‌اند نیز بر اساس قانون به دادسرا معرفی خواهند شد.

حق‌پرست در ادامه با اشاره به وضعیت فنی کامیونت توقیف‌شده، اظهار کرد: این خودرو علاوه بر تخلف راننده، دارای نواقص متعدد فنی از جمله لاستیک‌های فرسوده و صاف، نقص در سیستم روشنایی، فرسودگی بدنه و سایر ایرادات ایمنی بود و اساساً شرایط لازم برای تردد در جاده‌ها را نداشت.

رئیس پلیس راه هرمزگان در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی خانواده‌ها و رانندگان، گفت: همکاری مردم با پلیس و جلوگیری از رانندگی افراد فاقد گواهینامه نقش مهمی در کاهش سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان خواهد داشت.