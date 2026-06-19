توصیه مهم خطیب نماز جمعه تهران به مردم

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه قدرت، ثمره صبر خیابان و میدان و دیپلماسی در کنار هم است، گفت: در این میدان صبر ملت ایران بر صبر همه دشمنان سبقت گرفت و پیروزی آورد و آمریکا را شکست داد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران گفت: عاشورا نماد برجسته و ترسم عینی و عالی‌ترین نماد تعالیم آسمانی قرآن و مدرسه پیامبر اعظم است.

وی ادامه داد: حوزه صبر، یکی از حوزه‌های بسیار برجسته در مدرسه عاشورایت که روح دین و حقیقت معارف الهی است. در هر سخن و کلام وحیانی که واژه صبر به کار رفته دارای پیوست حق است.

امام جمعه موقت تهران، با بیان اینکه در کربلا صبر موج می‌زد، گفت: صبر در اطاعت ضروری است که نمونه بارز آن در کربلا بود.

وی افزود: امروز عاشورا در یمن، لبنان، غزه، فلسطین، تهران و ایران و عراق حضور دارد. مادران و پدران در غزه مظلوم و مقاوم کنار پیکرهای پاک شهدا حضور پیدا می‌کنند و می‌گویند فرزندان ما از حسن (ع) و حسین (ع) کمتر نیستند. فرماندهان سلحشور حماس بارها اعلام کردند راه ما راه عاشورا و حسین (ع) و کربلا است.

ابوترابی فرد گفت: مدرسه حسین (ع) یعنی مدرسه شناخت حق و صبر در کنار حق، قیام رمضان را خلق کرده و قدرت را برای محور مقاومت آفرید.

وی با بیان اینکه یکی از حوزه‌های مهم صبر، صبر جمعی است، گفت: صبر جمعی نیز دو مصداق داخلی و خارجی دارد. صبر داخلی یعنی مردم که در نماز جمعه هستند و مردمی که شب‌ها خیابان را به عبادتگاه تبدیل کرده‌اید؛ با هم صبر کنید.

ابوترابی‌فرد گفت: صبر فردی خود را با صبر دیگران پیوند بزنید چون قدرت ثمره صبر جمعی است. صبر ایران، فلسطین، غزه، بیروت، یمن و عراق در کنار هم است.

وی ادامه داد: قدرت ثمره صبر خیابان و میدان و دیپلماسی در کنار هم است؛ با هم صبر کنید و این معنای صبر جمعی است. رزمندگان ما با هم صبر کردند و پیروز شدند.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: صبر جمعی خارجی یعنی مقابل دشمن صبر کنید؛ قران می‌فرماید مبادا صبر شما از صبر دشمنان اسلام کمتر باشند. این صبر شما بود که آمریکا را شکست داد. در این میدان صبر ملت ایران بر صبر همه دشمنان سبقت گرفت و پیروزی آورد.