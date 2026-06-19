توضیح وزیر خارجه پاکستان درباره لغو مذاکرات سوئیس

«محمد اسحاق دار» امروز گفت: دلیل آغاز نشدن مذاکرات سوئیس، مشغول بودن برخی مقامات ایرانی به مراسم و آیین‌های ماه محرم است.

وزیر خارجه پاکستان دلیل آغاز نشدن مذاکرات سوئیس را مشغول بودن برخی مقامات ایرانی به مراسم و آیین‌های ماه محرم دانست. وزیر خارجه پاکستان دلیل آغاز نشدن مذاکرات سوئیس را مشغول بودن برخی مقامات ایرانی به مراسم و آیین‌های ماه محرم دانست.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ «محمد اسحاق دار» امروز گفت: دلیل آغاز نشدن مذاکرات سوئیس، مشغول بودن برخی مقامات ایرانی به مراسم و آیین‌های ماه محرم است.

وی افزود: هیچ مانعی برای آغاز مذاکرات سوئیس وجود ندارد و این گفت‌وگوها باید در بازه زمانی ۶۰ روزه تکمیل شوند.