توضیح وزیر خارجه پاکستان درباره لغو مذاکرات سوئیس
«محمد اسحاق دار» امروز گفت: دلیل آغاز نشدن مذاکرات سوئیس، مشغول بودن برخی مقامات ایرانی به مراسم و آیینهای ماه محرم است.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۲۱| |
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وزیر خارجه پاکستان دلیل آغاز نشدن مذاکرات سوئیس را مشغول بودن برخی مقامات ایرانی به مراسم و آیینهای ماه محرم دانست.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ «محمد اسحاق دار» امروز گفت: دلیل آغاز نشدن مذاکرات سوئیس، مشغول بودن برخی مقامات ایرانی به مراسم و آیینهای ماه محرم است.
وی افزود: هیچ مانعی برای آغاز مذاکرات سوئیس وجود ندارد و این گفتوگوها باید در بازه زمانی ۶۰ روزه تکمیل شوند.
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