مسئول FATF در ایران خواستار اطلاعات همه شرکتهای ایرانی شد
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکتهای ایرانی شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۱۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکتها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در اختیار بگیرد.
این مرکز مسئولیت اصلی پرونده FATF در ایران را برعهده دارد.
بناست اطلاعات صورت مالی شرکتها از مسیر وزارت اقتصاد و اطلاعات استعلام بیمه عمر از مسیر بیمه مرکز در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد.
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