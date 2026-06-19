به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در اختیار بگیرد.

این مرکز مسئولیت اصلی پرونده FATF در ایران را برعهده دارد.

بناست اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از مسیر وزارت اقتصاد و اطلاعات استعلام بیمه عمر از مسیر بیمه مرکز در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد.