بیانیه حمایت سران طوایف بلوچ از پیام رهبر انقلاب

سران، بزرگان، نخبگان و تحصیل‌کردگان طوایف بلوچ ضمن حمایت از پیام رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: ما تأکید می‌کنیم که هرگونه تعامل با قدرت‌های جهانی باید بر پایه عزت، حکمت و مصلحت، و با حفظ کامل حقوق ملت ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی صورت گیرد.

به گزارش تابناک؛ بیانیه حمایت سران، بزرگان، نخبگان و تحصیل‌کردگان طوایف بلوچ از پیام رهبر انقلاب اسلامی منتشر شد

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ ایران بار دیگر در پرتو هدایت‌های رهبر انقلاب اسلامی، صحنه‌ای از وحدت، هوشیاری و اقتدار ملی را به نمایش گذاشته است.

پیام صادرشده در خصوص تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، بیانگر پایبندی نظام اسلامی به حفظ عزت، استقلال، منافع ملی و حقوق ملت ایران است.

ما سران، بزرگان، نخبگان، علما، معتمدین و تحصیل‌کردگان طوایف بلوچ، ضمن اعلام حمایت کامل از مواضع و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید می‌کنیم که هرگونه تعامل با قدرت‌های جهانی باید بر پایه عزت، حکمت و مصلحت، و با حفظ کامل حقوق ملت ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی صورت گیرد.

ما بر این باوریم که ملت ایران همواره در کنار رهبری، نیرو‌های مسلح و مسئولان دلسوز کشور ایستاده و اجازه نخواهد داد هیچ قدرتی با زیاده‌خواهی، استقلال و عزت این سرزمین را خدشه‌دار سازد.

طوایف بلوچ نیز همچون گذشته، وفاداری خود را به ایران عزیز، آرمان‌های انقلاب اسلامی، امنیت و وحدت ملی اعلام داشته و از هر تصمیمی که در راستای حفظ منافع ملت، اقتدار کشور و صیانت از حقوق مردم اتخاذ شود، حمایت می‌کنند.

از خداوند متعال، عزت، سربلندی و موفقیت روزافزون ملت ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیرو‌های مسلح و خدمتگزاران صادق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسئلت داریم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

سران، بزرگان، نخبگان، علما و تحصیل‌کردگان طوایف بلوچ

۲۸ خرداد ۱۴۰۵