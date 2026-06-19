بیانیه حمایت سران طوایف بلوچ از پیام رهبر انقلاب
به گزارش تابناک؛ بیانیه حمایت سران، بزرگان، نخبگان و تحصیلکردگان طوایف بلوچ از پیام رهبر انقلاب اسلامی منتشر شد
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بزرگ ایران بار دیگر در پرتو هدایتهای رهبر انقلاب اسلامی، صحنهای از وحدت، هوشیاری و اقتدار ملی را به نمایش گذاشته است.
پیام صادرشده در خصوص تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، بیانگر پایبندی نظام اسلامی به حفظ عزت، استقلال، منافع ملی و حقوق ملت ایران است.
ما سران، بزرگان، نخبگان، علما، معتمدین و تحصیلکردگان طوایف بلوچ، ضمن اعلام حمایت کامل از مواضع و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید میکنیم که هرگونه تعامل با قدرتهای جهانی باید بر پایه عزت، حکمت و مصلحت، و با حفظ کامل حقوق ملت ایران و آرمانهای انقلاب اسلامی صورت گیرد.
ما بر این باوریم که ملت ایران همواره در کنار رهبری، نیروهای مسلح و مسئولان دلسوز کشور ایستاده و اجازه نخواهد داد هیچ قدرتی با زیادهخواهی، استقلال و عزت این سرزمین را خدشهدار سازد.
طوایف بلوچ نیز همچون گذشته، وفاداری خود را به ایران عزیز، آرمانهای انقلاب اسلامی، امنیت و وحدت ملی اعلام داشته و از هر تصمیمی که در راستای حفظ منافع ملت، اقتدار کشور و صیانت از حقوق مردم اتخاذ شود، حمایت میکنند.
از خداوند متعال، عزت، سربلندی و موفقیت روزافزون ملت ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و خدمتگزاران صادق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسئلت داریم.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
سران، بزرگان، نخبگان، علما و تحصیلکردگان طوایف بلوچ
۲۸ خرداد ۱۴۰۵