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بیانیه حمایت سران طوایف بلوچ از پیام رهبر انقلاب

سران، بزرگان، نخبگان و تحصیل‌کردگان طوایف بلوچ ضمن حمایت از پیام رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند: ما تأکید می‌کنیم که هرگونه تعامل با قدرت‌های جهانی باید بر پایه عزت، حکمت و مصلحت، و با حفظ کامل حقوق ملت ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی صورت گیرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۱۵
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بیانیه حمایت سران طوایف بلوچ از پیام رهبر انقلاب

به گزارش تابناک؛ بیانیه حمایت سران، بزرگان، نخبگان و تحصیل‌کردگان طوایف بلوچ از پیام رهبر انقلاب اسلامی منتشر شد

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

ملت بزرگ ایران بار دیگر در پرتو هدایت‌های رهبر انقلاب اسلامی، صحنه‌ای از وحدت، هوشیاری و اقتدار ملی را به نمایش گذاشته است.

 

پیام صادرشده در خصوص تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، بیانگر پایبندی نظام اسلامی به حفظ عزت، استقلال، منافع ملی و حقوق ملت ایران است.

 

ما سران، بزرگان، نخبگان، علما، معتمدین و تحصیل‌کردگان طوایف بلوچ، ضمن اعلام حمایت کامل از مواضع و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، تأکید می‌کنیم که هرگونه تعامل با قدرت‌های جهانی باید بر پایه عزت، حکمت و مصلحت، و با حفظ کامل حقوق ملت ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی صورت گیرد.

 

ما بر این باوریم که ملت ایران همواره در کنار رهبری، نیرو‌های مسلح و مسئولان دلسوز کشور ایستاده و اجازه نخواهد داد هیچ قدرتی با زیاده‌خواهی، استقلال و عزت این سرزمین را خدشه‌دار سازد.

 

طوایف بلوچ نیز همچون گذشته، وفاداری خود را به ایران عزیز، آرمان‌های انقلاب اسلامی، امنیت و وحدت ملی اعلام داشته و از هر تصمیمی که در راستای حفظ منافع ملت، اقتدار کشور و صیانت از حقوق مردم اتخاذ شود، حمایت می‌کنند.

 

از خداوند متعال، عزت، سربلندی و موفقیت روزافزون ملت ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیرو‌های مسلح و خدمتگزاران صادق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسئلت داریم.

 

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

 

سران، بزرگان، نخبگان، علما و تحصیل‌کردگان طوایف بلوچ

 

۲۸ خرداد ۱۴۰۵

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