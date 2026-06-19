سردار ذوالقدر: دشمن در ۵ هدف راهبردی علیه ایران ناکام ماند
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار سرتیپ پاسدار احمد ذوالقدر، مشاور عالی فرمانده کل سپاه در مراسم یادواره شهدای شهرستان پیشوا، با اشاره به توطئههای مستمر استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی، اظهار کرد: دشمن با تمام توان و بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و تکنولوژیک، ۵ هدف راهبردی را علیه جمهوری اسلامی طراحی کرده بود که در تمامی آنها با سدِ محکم اراده ملت و بازدارندگی نیروهای مسلح مواجه شد و شکست خورد.
وی با برشمردن این اهداف ناکام افزود: تلاش برای تجزیه کشور، ضربه به توان بازدارنده موشکی، مخدوشسازی برنامه هستهای، ایجاد آشوبهای داخلی و تغییر محاسبات ذهنی مردم، محورهای اصلی حملات دشمن بود. امروز دشمن بهخوبی میداند که جمهوری اسلامی به دلیل در اختیار داشتن قدرت بازدارندگی موشکی، در برابر تهدیدات نفوذناپذیر است و ادعای آنها مبنی بر مخالفت با «سلاح هستهای» تنها بهانهای برای نابودی دانش بومی فرزندان این سرزمین است.
سردار ذوالقدر در ادامه با استناد به سخن حکیمانه امام راحل (ره) مبنی بر اینکه مردم ما از مردم عصر پیامبر (ص) نیز جلوتر و آگاهترند، گفت: این سخن، صرفاً یک دلخوشی نیست، بلکه حقیقتی است که در میدانهای عمل به اثبات رسیده است. ملت ایران در تمامی صحنههای سخت، از دوران دفاع مقدس تا حوادث طبیعی و بحرانهایی مانند کرونا، نشان دادهاند که برای تعالی بشر و دفاع از حق، حاضرند از جان و مال خود بگذرند.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تصریح کرد: اگرچه در مسیر حرکت انقلاب، سختیها و مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که این موضوعات نیز بخشی از همان جنگ نابرابر دشمن است. امروز قدرت حقیقی ما در «مردم» نهفته است؛ مردمی که با بصیرت در صحنه حضور دارند و رمز عبور از تمامی گردنههای صعبالعبور را در «تبعیت از عمود خیمه انقلاب» و حفظ وحدت میدانند.
سردار ذوالقدر در پایان با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در فضای مجازی، نسبت به نقشههای دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه هشدار داد و خاطرنشان کرد: باید با هوشیاری، مانع از تحقق اهداف رسانهای دشمن شد؛ چرا که امروز ایستادگی و پایداری ملت ایران، ضامن اقتدار و امنیت پایدار کشور است.