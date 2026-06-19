ادعای ویتکاف: بازرسان آژانس اتمی به ایران میروند
فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا به قانونگذاران آمریکایی ادعا کرده است که ایران از آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بازرسی به ایران میآیند روند.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۰۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا به قانونگذاران آمریکایی ادعا کرده است که ایران از آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بازرسی از تاسیسات هستهای خود دعوت خواهد کرد و روند شناسایی و تعیین محل ذخایر مواد غنیشده تهران آغاز میشود.
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