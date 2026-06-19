فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به قانون‌گذاران آمریکایی ادعا کرده است که ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی به ایران می‌آیند روند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به قانون‌گذاران آمریکایی ادعا کرده است که ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تاسیسات هسته‌ای خود دعوت خواهد کرد و روند شناسایی و تعیین محل ذخایر مواد غنی‌شده تهران آغاز می‌شود.