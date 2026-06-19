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واکنش محسن رضایی به پیام رهبر انقلاب

محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: بر خون رهبر شهیدمان سوگواریم و جز انتقام، مرهمی برای این زخم نیست. همه یکپارچه پشت سر رهبر معظم انقلاب، منتظر تحقق شروط هستیم.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۰۴
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17410 بازدید
واکنش محسن رضایی به پیام رهبر انقلاب

به گزارش تابناک بر اساس آنچه فارس نوشته است، محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به پیام رهبر معظم انقلاب در فضای مجازی نوشت: ملت پیروز و سرافراز ایران، شیاطین جهان را به زانو درآورد و هیمنه آنان را در هم شکست؛ این حماسه در تاریخ جاودانه خواهد ماند. بر خون رهبر شهیدمان سوگواریم و جز انتقام، مرهمی برای این زخم نیست. همه یکپارچه پشت سر رهبر معظم انقلاب، منتظر تحقق شروط هستیم.

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محسن رضایی رهبرمعظم انقلاب مذاکرات توافق ایران و آمریکا
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