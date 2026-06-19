برنامه سفر تیم ملی برای بازی با بلژیک رد شد
به گزارش تابناک، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد در حالی که برنامه آمادهسازی تیم ملی برای دیدارهای پیشرو به فیفا ارائه شده بود، محدودیتهای اعمالشده از سوی برگزارکنندگان باعث ایجاد اختلال در روند آمادهسازی شده و درخواست سفر دو روز زودتر از موعد به شهر میزبان برای بازی مقابل بلژیک نیز مورد موافقت قرار نگرفته است.
فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد: در شرایطی که کادر فنی تیم ملی برنامه آمادهسازی خود برای مسابقات را به فیفا اعلام کرده بود، محدودیتهای اعمالشده از سوی برگزارکنندگان، روند اجرای این برنامه را با مشکلاتی مواجه کرده است. قرار بود تیم ملی برای دستیابی ملیپوشان به بهترین شرایط فنی و بدنی، دو روز پیش از هر مسابقه راهی شهر میزبان شود، اما در آستانه بازی دوم مقابل بلژیک با وجود دلایل فنی ارائهشده، این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت.
ایران و بلژیک به وقت محلی باید ساعت ۱۲ ظهر دیدار کنند و این نیازمند آمادگی از پیش بود که باز هم با کارشکنی میزبان همراه شد.