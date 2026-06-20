50 دلیل برای اینکه ترامپ مقابل ایران شکست خورد
به گزاش تابناک ، ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری خود از برجام خارج شد و وزیر خارجه اش شروط 12 گانه ای را برای توافق با ایران مطرح کرد شامل:
برنامه هستهای نظامی را کامل و دائمی کنار بگذارد و تحت نظارت کامل آژانس باشد
غنیسازی اورانیوم، بازفرآوری پلوتونیوم و حتی بخشهایی از زیرساخت هستهای (مثل آب سنگین) را متوقف کند
دسترسی کامل و بدون محدودیت بازرسان آژانس به همه سایتها را بدهد
برنامه موشکی بالستیک خود را متوقف کند (بهویژه موشکهای قابل حمل کلاهک هستهای)
همه اتباع آمریکایی و متحدانشان را که در ایران بازداشت هستند آزاد کند
حمایت از گروههای منطقهای (حزبالله، حماس، جهاد اسلامی، حوثیها و…) را قطع کند
نیروهای خود را از کشورهای منطقه (عراق، سوریه، یمن و افغانستان) خارج کند یا حمایتشان را متوقف کند
از گروههایی مثل طالبان و القاعده حمایت نکند
رفتار منطقهای ایران را تغییر دهد و تهدید علیه اسرائیل و کشورهای عربی و کشتیرانی را متوقف کند
فعالیتهای سپاه قدس و شبکههای نیابتی منطقهای را متوقف کند
ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری خود همه هم و غم خود را توافق با ایران قرار داد و چند دور مذاکره را با ایران دنبال کرد و در نهایت در میانه مذاکرات ، ایران توسط اسرائیل مورد حمله قرار گرفت و ترامپ با اشاره به اینکه او مهلتی دو ماهه برای ایران قرار داده و این مهلت تمام شده به طور ضمنی حملات اسرائیل به ایران را تائید کرد.
با این حال علی رغم حملات اسرائیل به ایران در جنگ 12 روزه بازهم ایران تسلیم نشد و ترامپ مجبور به از سرگیری مذاکرات با ایران شد اما بازهم ایران در برابر خواسته های ترامپ عقب نشینی نکرد، خواسته هایی شامل برچیدن برنامه هسته ای ، توقف برنامه موشکی، توقف حمایت از حزب الله و محور مقاومت و ...
در نهایت ایران در برابر خواسته های ترامپ عقب نشینی نکرد تا این بار حملات توسط آمریکا و با ترور رهبر انقلاب آغاز شود و بیش از 40 روز ادامه یابد .
این بار دولت آمریکا هدف اولیه خود را تغییر رژیم اعلام کرده بود به خصوص با آغاز یک سری اعتراضات در ایران دونالد ترامپ با انتشار یک توئیت رسما ورود خود را به عملیات بر اندازی اعلام کرد و در ادامه نیز بارها تائید کرد برای گروه های مخالف ایران سلاح ارسال کرده است.
جنگ دوم تحمیلی نیز نتایج دلخواه برای آمریکا نرسید تا یک بار دیگر مذاکرات این بار از طریق پاکستان آغاز شود با این تفاومت که ترامپ از برخی خواسته های خود عقب نشست.
او ادعا کرد در ایران تغییر رژیم صورت گرفته است، او در ادامه چند بار دیگر از تهدیدات خود برگشت ؛ از جمله دو بار اعلام ساعت دقیق برای حمله به نیروگاه های برق و پل های ایران . او که پیش از این توقف حمایت از حزب الله را شرط توافق با ایران اعلام کرده بود در نهایت پای برگه ای را امضا کرد که در آن توقف حملات به لبنان و حزب الله به عنوان شرط اصلی توافق ذکر شده . ترامپ که خواهان توقف غنی سازی بود در ادامه گفت ایران می تواند به میزان کمی غنی سازی داشته باشد ؛ یا اینکه دلارهای ایران را آزاد کرد و گفت پول های خودشان است و نمی توانیم آن را برداریم و آخرین عقب نشینی علنی او آنجا بود که گفت چرا دیگران و عربستان موشک داشته باشند اما ایران نه؟!
در ادامه 50 دلیل برای شکست ترامپ در برابر ایران مرور شده که میخوانید:
الف) پرونده هستهای
1 عبور از سیاست فشار حداکثری به مذاکره مستقیم
موضع اولیه: ۴ فوریه ۲۰۲۵
تغییر: آغاز مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم با ایران
2 عبور از تهدید نظامی به راهکار دیپلماتیک
موضع اولیه: مارس تا ژوئن ۲۰۲۵
تغییر: پذیرش مذاکرات و توافق