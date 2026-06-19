حضور آهنگساز مشهور در تمرین تیم ملی فوتبال

به گزارش تابناک به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به اینکه دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک قرار است در ساعت ۱۲ ظهر به وقت آمریکا برگزار شود، کادرفنی تیم ملی برنامه تمرینی روز پنجشنبه را در همان بازه زمانی طراحی کرد تا بازیکنان از نظر شرایط بدنی، آب‌وهوایی و ریتم مسابقه، شبیه‌سازی مناسبی از شرایط بازی پیش رو داشته باشند.

تمرین روز پنجشنبه فضایی پرانرژی و با روحیه‌ای بسیار مثبت آغاز شد. بازیکنان از همان دقایق ابتدایی با انگیزه بالا و تمرکز کامل در برنامه‌های کادرفنی شرکت کردند و هماهنگی و همدلی موجود در بین اعضای تیم، فضای تمرین را بیش از پیش امیدوارکننده کرده بود.

در ابتدای تمرین، بازیکنان پس از انجام حرکات کششی و گرم کردن بدن، به اجرای پاس‌های کوتاه و ترکیبی پرداختند. سپس تمرینات بدنسازی و آیتم‌های سرعتی در دستور کار قرار گرفت تا آمادگی جسمانی ملی‌پوشان در بالاترین سطح حفظ شود.

تمرینات پنج‌بردو، حفظ توپ تحت فشار و بازی در فضاهای محدود از دیگر بخش‌های تمرین امروز بود که با شور و نشاط خاصی از سوی بازیکنان دنبال شد. در همین حال، دروازه‌بانان تیم ملی نیز مانند روزهای گذشته تمرینات تخصصی خود را زیر نظر مربیان دروازه‌بانی برگزار کردند.

بخش دیگری از تمرین به اجرای برنامه‌های پرفشار پرسینگ اختصاص داشت؛ جایی که شاگردان امیر قلعه‌نویی با شدت و تمرکز بالا، تاکتیک‌های مورد نظر کادرفنی را مرور کردند. پس از آن بازیکنان در قالب یک نیمه زمین به اجرای تمرینات تاکتیکی پرداختند و نکات فنی مدنظر کادرفنی را در شرایط شبیه‌سازی شده مسابقه به اجرا گذاشتند.

در ادامه نیز تمرینات مربوط به ضربات کرنر، ضدحملات سریع و انتقال از دفاع به حمله انجام شد تا ملی‌پوشان برای رویارویی با حریف بعدی از آمادگی کامل برخوردار باشند.

در جریان این تمرین، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و شهداد روحانی رهبر ارکستر ایرانی نیز با حضور در کمپ تیم ملی، از نزدیک تمرینات ملی‌پوشان را تماشا کردند.

امیر قلعه‌نویی در پایان تمرین با شهداد روحانی دیدار و گفتگو کرد و به او برای حضور در تمرین تیم ملی خوش‌آمد گفت.