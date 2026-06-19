واکنش فدراسیون فوتبال به تصاویر خبرساز از محبی
فدراسیون فوتبال اعلام کرد: تصاویر منتشرشده از محمد محبی فاقد اصالت و اعتبار است و ارتباطی به این بازیکن ندارد.
کد خبر: ۱۳۸۰۰۹۷| |
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فدراسیون فوتبال اعلام کرد: تصاویر منتشرشده از محمد محبی فاقد اصالت و اعتبار است و ارتباطی به این بازیکن ندارد.
به گزارش تابناک به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی انتشار تصاویری منتسب به محمد محبی در برخی شبکههای اجتماعی، به اطلاع میرساند تصاویر مذکور کاملاً جعلی بوده و با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و تکنیکهای دستکاری دیجیتال تولید شدهاند. این تصاویر هیچگونه ارتباطی با محمد محبی نداشته و انتساب آنها به این بازیکن ملیپوش کاملاً نادرست است.
همچنین تأکید میشود هیچ رسانه رسمی و معتبری این تصاویر را منتشر یا تأیید نکرده و انتشار آن صرفاً در برخی صفحات و حسابهای کاربری شبکههای اجتماعی صورت گرفته است.
متأسفانه تولید و انتشار محتوای جعلی با استفاده از فناوریهای نوین، به ابزاری برای انتشار اطلاعات نادرست و آسیب به اعتبار اشخاص تبدیل شده است. از رسانهها، فعالان فضای مجازی و کاربران محترم درخواست میشود پیش از انتشار یا بازنشر چنین محتواهایی، نسبت به صحت و اصالت آن اطمینان حاصل کنند.
بدیهی است حق پیگیری قانونی در خصوص تولید، انتشار و بازنشر این تصاویر جعلی محفوظ خواهد بود.
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