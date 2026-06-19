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دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران

نقش مهم ابزارهای نوین بانکی در کنترل نقدینگی و کاهش تورم

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: ابزارهای نوین بانکی، تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل و تسریع بخشیده و نقش مهمی در کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم دارند.
کد خبر: ۱۳۸۰۰۹۴
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نقش مهم ابزارهای نوین بانکی در کنترل نقدینگی و کاهش تورم

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی با بیان این مطلب در آیین افتتاح شعبه شهر فرش (1345) این بانک که روز چهارشنبه 27 خرداد ماه برگزار شد، افزود: سیاست بانک مرکزی در شرایط فعلی، کنترل نقدینگی عمومی کشور از مسیر استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای(SCF) ازجمله اوراق گام و برات الکترونیک است. بر این اساس ضرورت دارد در تمامی شعب بانک رفاه ازجمله شعبه شهر فرش اقدامات در راستای استفاده از ابزارهای غیرتسهیلاتی و تعهداتی را توسعه دهیم. 

دکتر للـه‌گانی به سامانه "رفاتم" بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: این سامانه درراستای تقویت روابط پایدار میان تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان راه‌اندازی و از ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی (با محوریت اوراق گام و برات الکترونیک) برخوردار است.

وی به موقیت فیزیکی شعبه شهر فرش اشاره کرد و گفت: بسترهای استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در این شعبه کاملا فراهم است. ضرورت دارد از این بسترها برای ارائه خدمات مناسب به مشتریان و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای بانک استفاده کنیم.

نقش مهم ابزارهای نوین بانکی در کنترل نقدینگی و کاهش تورم

مدیرعامل بانک رفاه کارگران به خدمت کارت رفاهی اشاره کرد و گفت: بهره‌برداری مناسب از این خدمت، می‌تواند امکان خرید را برای خریداران این مجموعه به نحو چشم‌گیری افزایش دهد. این ابزار از اثربخشی قابل توجهی برای ایجاد ارتباط بین خریدار و فروشنده برخوردار است.

حمید آزمون مدیرعامل شهر فرش نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: بخش قابل توجهی از مشتریان این مجموعه از خدمات بانک رفاه کارگران استفاده می‌کنند و به همین دلیل نقش بانک در پیشبرد برنامه‌های فروش تعیین‌کننده است. 

آزمون گفت: این بانک در سال‌های اخیر ابزارهای ارزشمندی برای حمایت از معیشت خانوار طراحی کرده است که از جمله مهم‎ترین آنها می‌توان به کارت رفاهی اشاره کرد. اقدامات بانک در حمایت از اقشار مختلف مردم به ویژه کارگران و بازنشستگان شایسته قدردانی است.

 

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