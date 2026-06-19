به گزارش تابناک؛ سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با اعلام وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور در صبح روز جمعه ۲۹ خرداد اظهار کرد: در حال حاضر تمامی محور‌های مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند و هیچ‌گونه گره ترافیکی در محور‌های اصلی گزارش نشده است.

وی افزود: در حال حاضر تنها محور شریانی مسدود کشور، کنارگذر شمالی اراک در هر دو مسیر رفت و برگشت است و رانندگان باید برای تردد از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند.