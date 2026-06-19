آخرین وضعیت ترافیکی راههای کشور
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از روان بودن ترافیک در تمامی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد
کد خبر: ۱۳۸۰۰۹۲| |
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به گزارش تابناک؛ سرهنگ ناصر قلینیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور در صبح روز جمعه ۲۹ خرداد اظهار کرد: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند و هیچگونه گره ترافیکی در محورهای اصلی گزارش نشده است.
وی افزود: در حال حاضر تنها محور شریانی مسدود کشور، کنارگذر شمالی اراک در هر دو مسیر رفت و برگشت است و رانندگان باید برای تردد از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی مطلع شوند.
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