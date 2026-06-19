واریز حقوق خردادماه بازنشستگان کشوری

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حشمت‌الله سلیمانی با اشاره به پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق، تاکید کرد که با هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه و بانک عامل، تمامی واریزی‌ها تا پیش از ظهر امروز (جمعه) واریز خواهد شد.