واریز حقوق خردادماه بازنشستگان کشوری
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان و وظیفهبگیران این صندوق خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۰۹۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حشمتالله سلیمانی با اشاره به پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان و وظیفهبگیران این صندوق، تاکید کرد که با هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه و بانک عامل، تمامی واریزیها تا پیش از ظهر امروز (جمعه) واریز خواهد شد.
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با سلام متاسفانه تا ساعت 10:31 امروز شنبه 1405/3/30 حقوق بنده به حسابم واریز نشده و طبق تماس با اداره متبوع خودم تعدادی دیگر از بازنشستگان نیز همین مشکل را دارند جا دارد مسوولان ذیربط رسیدگی و رفع مشکل فرمایند.ضمنا تصویر مانده کارت بانکی در زمان فوق موجود است که در صورت لزوم ارسال خواهد شد
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