ترور ناجوانمردانه یک حافظ امنیت در شهرستان خاش

به گزارش تابناک؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: ساعتی قبل افرادی مسلح به سمت ستوان‌سوم عبدالسلام کُرد، حافظ امنیت در فرماندهی انتظامی شهرستان خاش، با سلاح گرم تیراندازی کردند که متأسفانه وی به درجه رفیع شهادت نائل شد.

این مرکز ادامه افزود: تلاش برای شناسایی عاملان ترور ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.