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پیام قالیباف به رهبر معظم انقلاب: اوامر حضرتعالی را نصب العین خود قرار می‌دهیم

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از پیام راه‌گشا و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد، اوامر حضرتعالی را نصب العین خود قرار می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد طرف مقابل با بدعهدی و زورگویی حق مردم ایران و جبهه مقاومت را مخدوش کند.
کد خبر: ۱۳۸۰۰۸۳
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پیام قالیباف به رهبر معظم انقلاب: اوامر حضرتعالی را نصب العین خود قرار می‌دهیم

به گزارش تابناک؛ متن پیام محمدباقر قالیباف به حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح است:

 

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای

 

با عرض سلام و تسلیت ایام شهادت سالار شهیدان

 

از پیام راه‌گشا و حکیمانه حضرتعالی سپاسگزاریم. این پیام نقشه‌راهی بود که بیش از گذشته روشن کرد با نهایی شدن این یادداشت تفاهم، تازه به آغاز راه سخت و پرپیچ و خمی رسیده‌ایم که باید حقوق ملت ایران و مقاومت را از دشمن بدعهد استیفا کنیم. این پیام و اعلام انتظار برای تحقق شروط تعیین شده در یادداشت تفاهم، دست ما را برای پیگیری تعهدات آمریکا پر‌تر کرد.

 

ما این اوامر حضرتعالی را نصب العین خود قرار می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد طرف مقابل با بدعهدی و زورگویی حق مردم ایران و جبهه مقاومت را مخدوش کند. براساس آموزه‌های مکتب حسینی و سیره امام شهیدمان، معتقدم جبهه توحیدی هرگز نمی‌تواند با جبهه باطل صلح کند و وظیفه همه ما این است که مقابل جبهه باطل بایستیم و در این مسیر، دیپلماسی را یکی از میدان‌های مبارزه برای ایستادگی می‌دانیم.

 

تضمین ما برای تحقق این یاداشت تفاهم، نه بند‌های آن، بلکه جان ماست که کف دست گرفته‌ایم و قدرت جمهوری اسلامی ایران که دشمن آمریکایی صهیونی در جنگ اخیر ضربات و قاطعیت آن را به عینه درک کرد. ما همان‌گونه که در مسیر گذشته مذاکرات نشان دادیم اهل ایستادگی برای تحقق شروط و خطوط قرمز تعیین شده و کسب منافع ملت ایران هستیم.

 

مذاکره برای ما مسیر مبارزه برای گرفتن حقوق مردم ایران است و در این مسیر اگر دشمن به دنبال زیاده‌خواهی باشد ثابت کرده‌ایم که دست مان روی ماشه است و هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن که در جنگ اخیر طعم آن را چشیده، نداریم.

 

در پایان از اینکه نحوه ادامه مسیر پرخطر و پیچیده مذاکرات را روشن فرمودید سپاسگزارم و امیدوارم این پیام همه آحاد جامعه را در مقابل دشمن برای تحقق شروط گفته شده در تفاهم، متحد و یکپارچه کند.

 

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

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