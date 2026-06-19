بیانیه مهم شورای عالی امنیت ملی منتشر شد

در پی انتشار پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره روند مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: قدردان پیام رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی (دام ظله) به ملت شریف ایران هستیم.

به گزارش تابناک؛ در پی انتشار پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب درباره روند مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: قدردان پیام رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی (دام ظله) به ملت شریف ایران هستیم.

متن کامل پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگوار و قهرمان ایران اطمینان می‌دهد در اجرای تدابیر و دستورات معظم له، بویژه در نگهبانی از حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت، پاسداشت خون شهیدانمان و پیشبرد مذاکرات آینده بر مبنای منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد و تا استیفای کامل حقوق ملت ایران و خونخواهی خون پاک و مطهر رهبر شهیدمان، از پای نخواهد نشست.

در این راستا، با بی اعتمادی کامل به دشمن بدعهد و پیمان‌شکن و با نظارت دقیق بر فرآیند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها، چنانچه تخطی و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامه از پیش تعیین شده، اقدام متقابل صورت خواهد گرفت.