جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی

نخستین برد تاریخ تیم ملی کانادا در جام‌های جهانی پس از دو حضور ناموفق در جام‌های جهانی ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲، سرانجام در سومین حضورش رقم خورد.

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

تیم ملی کانادا در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، با نمایشی مقتدرانه و بهره‌گیری از برتری عددی، قطر را با شش گل در هم کوبید تا نخستین پیروزی تاریخ خود در جام‌های جهانی را جشن بگیرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های ملی فوتبال کانادا و قطر بامداد جمعه ۲۹ خرداد، در دومین دیدار گروه B جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۰۱:۳۰ به وقت تهران (ساعت ۱۵ روز پنجشنبه به وقت محلی) در ورزشگاه بی‌سی پلیس ونکوور به مصاف هم رفتند که این مسابقه با پیروزی پرگل ۶ بر صفر کانادا به پایان رسید.

کایل لارین (دقیقه ۱۶)، جاناتان دیوید (دقایق ۲۹، ۳+۴۵ و ۲+۹۰)، ناتان سالیبا (دقیقه ۶۴) و محمد مناعی (دقیقه ۷۵ - گل به خودی) گل‌های کانادا را به ثمر رساندند.

همچنین همام احمد در دقیقه ۳۳ و عاصم مادیبو در دقیقه ۵۳ با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شدند تا قطر بخش عمده‌ای از زمان بازی را ۹ نفره دنبال کند.

دو تیم در شرایطی برابر هم قرار گرفتند که هر دو در هفته نخست به تساوی رسیده بودند؛ کانادا برابر بوسنی و هرزگوین و قطر نیز مقابل سوئیس به تساوی یک - یک دست یافته بودند. این مسابقه همچنین تقابل میزبان پیشین جام جهانی ۲۰۲۲ و یکی از سه میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شد.

کانادا از همان دقایق ابتدایی برتری خود را به حریف دیکته کرد و با گل کایل لارین پیش افتاد. جاناتان دیوید نیز پیش از پایان نیمه نخست دو بار دروازه قطر را باز کرد تا میزبان با برتری ۳ بر صفر راهی رختکن شود. اخراج همام احمد در نیمه نخست، کار عنابی‌ها را برای بازگشت به مسابقه دشوارتر کرد.

در نیمه دوم شرایط برای قطر بدتر هم شد؛ عاصم مادیبو نیز با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد تا شاگردان مارکس لوپس ۹ نفره شوند. کانادا از این برتری عددی نهایت استفاده را برد و با گل‌های سالیبا، گل به خودی محمد مناعی و هت‌تریک جاناتان دیوید، یکی از پرگل‌ترین بردهای این دوره از رقابت‌ها را رقم زد.

این پیروزی، نخستین برد تاریخ تیم ملی کانادا در جام‌های جهانی بود. کانادایی‌ها پس از دو حضور ناموفق در جام‌های جهانی ۱۹۸۶ و ۲۰۲۲، سرانجام در سومین حضور خود و این بار در شرایطی که یکی از میزبانان مسابقات هستند، نخستین سه امتیاز تاریخ خود را در بزرگ‌ترین آوردگاه فوتبال جهان به دست آوردند.