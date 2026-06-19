در دیدار سوئیس و بوسنی، مورات یاکین با تعویض‌های هجومی خود جریان مسابقه را تغییر داد و تیمش را به سمت یک پیروزی درخشان برد.

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

سوئیس با سه گل بازیکنان تعویضی خود از سد بوسنی و هرزگوین گذشت تا با کسب نخستین پیروزی، شانس صعودش از گروه B را افزایش دهد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم‌های ملی فوتبال سوئیس و بوسنی و هرزگوین در دومین دیدار خود در گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، از ساعت ۲۲:۳۰ پنجشنبه شب در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری ۴ بر یک سوئیس به پایان رسید.

یوهان مانزامبی (دقایق ۷۴ و ۹۰)، روبن وارگاس (دقیقه ۸۴) و گرانیت ژاکا (۷+۹۰ - پنالتی) برای سوئیس گلزنی کردند و تک گل بوسنی و هرزگوین را نیز آرمین ماهمیچ (دقیقه ۳+۹۰) به ثمر رساند. همچنین طارق محرموویچ، مدافع بوسنی، در دقیقه ۸۰ با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد تا تیمش دقایق پایانی را ۱۰ نفره دنبال کند.

دو تیم که در هفته نخست نتایج متفاوتی گرفته بودند، با انگیزه کسب سه امتیاز وارد میدان شدند؛ سوئیس در دیدار اول با نتیجه یک - یک مقابل قطر متوقف شد و بوسنی و هرزگوین نیز برابر کانادا همین نتیجه را کسب کرده بود.

بازی در نیمه نخست با احتیاط دو تیم دنبال شد و با وجود چند موقعیت نصفه و نیمه، گلی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم، مورات یاکین با تعویض‌های هجومی خود جریان مسابقه را تغییر داد. یوهان مانزامبی، بازیکن تعویضی سوئیس، در دقیقه ۷۴ قفل دروازه بوسنی را شکست و تنها ۶ دقیقه بعد، اخراج طارق محرموویچ شرایط را برای سوئیسی‌ها آسان‌تر کرد.

سوئیس از برتری عددی خود نهایت استفاده را برد و روبن وارگاس، دیگر بازیکن تعویضی این تیم، در دقیقه ۸۴ اختلاف را به دو گل افزایش داد. مانزامبی نیز در دقیقه ۹۰ دومین گل خود و سومین گل سوئیس را به ثمر رساند تا شب درخشان تعویض‌های یاکین کامل شود.

آرمین ماهمیچ در سومین دقیقه وقت‌های تلف‌شده یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما این گل تنها از سنگینی شکست بوسنی کاست که این اتفاق هم چندان ماندگار نبود. چرا که پیش از سوت پایان بازی داور در سوت خود دمید و یک پنالتی برای سوئیس اعلام کرد که گرانیت ژاکا در دقیقه ۷+۹۰ این پنالتی را تبدیل به گل کرد.

نکته جالب این مسابقه، تأثیر مستقیم نیمکت سوئیس بود؛ سه گل ابتدایی این تیم توسط بازیکنان تعویضی به ثمر رسید تا تصمیمات مورات یاکین نقش تعیین‌کننده‌ای در کسب سه امتیاز ارزشمند سوئیسی‌ها داشته باشد.