واکنش پزشکیان به پیام روشنگرانه رهبر انقلاب

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان در پاسخ به پیام رهبر انقلاب نوشت: پیام روشنگرانه و صریح مقام معظم رهبری خطاب به ملت پرشور و وفادار ایران مسئولیت هم اجزای مؤثر در فرآیند مذاکرۀ پیش‌رو را تبیین کرد. توجه مهرافزای معظم‌له مبنی.بر تلاش‌های دلسوزانه و حسن‌نظر مسئولین امر و صدور اجازه برای آغاز مذاکره در جهت تحصیل منفعت برای ملت ایران اسباب خرسندی و رضایت همه خدمتگزاران ملت ایران است.

بدیهی است اینجانب به‌عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای امنیت‌ملی به‌همراه سایر اعضای این شورا خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های معظم‌له و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت می‌دانیم.

بی‌تردید خط قرمز مسئولین منافع ملی و پاسداشت عزت، شرافت و اقتدار ملت رشید ایران است و با توجه حداکثری تیم مذاکره‌کننده نسبت به جزئیات مذاکره و رجای واثق به فضل و عنایت پروردگار، پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. انشاالله