دفاع ترامپ از تفاهم با ایران پس از سیل انتقادات
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بعد از آنکه انتشار مفاد سند تفاهم با ایران به سیل انتقادات از او منجر شد در تروثسوشال به دفاع از آن پرداخته است.
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بعد از آنکه انتشار مفاد سند تفاهم با ایران به سیل انتقادات از او منجر شد در تروثسوشال به دفاع از آن پرداخته است.
وی نوشت: «نفت در جریان است، ایران هرگز نمیتواند به سلاح هستهای دست یابد (جهان در امان خواهد بود!)، بازارهای سهام در اوج رونق هستند، آمار اشتغال رکورد زده، و قیمتها در حال کاهشاند (قابلخرید شدن!). کشور ما به گونهای که تاکنون هرگز نبوده قوی، امن و محترم است.»
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