افشای نقشه شوم نتانیاهو توسط ایهود باراک
نخستوزیر سابق اسرائیل به حمله به نتانیاهو، تأکید کرد نخست وزیر کنونی رژیم در تلاش است یک جنگ ابدی را با ایران و حزب الله آغاز کند.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۹۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ایهود باراک، ضمن انتقاد از عملکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی این رژیم، تأکید کرد که باید او را با «سنگ و چماق» از این منصب کنار بزنند.
ایهود باراک در مصاحبه با شبکه ۱۲ اسرائیل تأکید کرد که احتمالا نتانیاهو در آستانه انتخابات رژیم، به لبنان حمله خواهد کرد.
وی پیشبینی کرد نتانیاهو به ارتش اسرائیل دستور خواهد داد تا ضربه نظامی به النبطیه و ضاحیهٔ جنوبی بیروت وارد کند.
این سیاستمدار صهیونیست، در توجیه ادعای خود میگوید نتانیاهو با چنین حملاتی، تلاش خواهد کرد ایران و حزب الله را تحریک کند و از این طریق، یک جنگ ابدی را آغاز کند تا انتخابات به تعویق بیافتد یا حتی لغو شود.
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