معاون وزیر خارجه پاکستان به سوئیس خواهد رفت





به گزارش تابناک؛ در حالی که لغو سفر نخست‌وزیر پاکستان به سوئیس گمانه‌زنی‌های بسیاری ایجاد کرده بود، منابع خبری از تغییر سطح نمایندگی این کشور در نشست پیش‌رو خبر دادند.



شبکه الجزیره به نقل منابع آگاه در دفتر نخست‌وزیری پاکستان اعلام کرد که معاون وزیر امور خارجه پاکستان به عنوان نماینده رسمی اسلام‌آباد در نشست سوئیس شرکت خواهد کرد.