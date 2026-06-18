نتانیاهو از جنوب لبنان عقبنشینی نمیکند!
نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد برای تأمین امنیت مناطق شمال فلسطین اشغالی، از مناطقی که در جنوب لبنان اشغال کردهاند، عقبنشینی نخواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۹۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد برای تأمین امنیت مناطق شمال فلسطین اشغالی، از مناطقی که در جنوب لبنان اشغال کردهاند، عقبنشینی نخواهند کرد.
نتانیاهو با اذعان به چالشهای پیش روی خود گفت که باید روابط خود را با «دوستان آمریکایی» حفظ کند و در عین حال، منافع اسرائیل را هم تأمین کند
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