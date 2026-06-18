صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتانیاهو از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کند!

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد برای تأمین امنیت مناطق شمال فلسطین اشغالی، از مناطقی که در جنوب لبنان اشغال کرده‌اند، عقب‌نشینی نخواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۹۳
| |
913 بازدید
نتانیاهو از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کند!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد برای تأمین امنیت مناطق شمال فلسطین اشغالی، از مناطقی که در جنوب لبنان اشغال کرده‌‎اند، عقب‌نشینی نخواهند کرد.

نتانیاهو با اذعان به چالش‌های پیش روی خود گفت که باید روابط خود را با «دوستان آمریکایی» حفظ کند و در عین حال، منافع اسرائیل را هم تأمین کند

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی جنوب لبنان عقب‌نشینی منافع اسرائیل
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی سفر خود به سوییس متوقف کرد
حملات اسرائیل به جنوب لبنان با بمب‌های فسفری
توییت مبلغ اهل سنت متولد سوریه
دلیل سکوت عجیب نتانیاهو پس از توافق؟!
فشار نتانیاهو بر ترامپ درباره توافق نهایی با ایران
حملات وحشیانه اسرائیل به جنوب لبنان با بمب‌های فسفری
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
خلاصه بازی ایران 2 - نیوزلند 2
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
گل اول ایران به نیوزلند با هنرنمایی رضاییان را ببینید
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس
لحظه اعلام رسمی توافق ایران و آمریکا در صداوسیما
نتانیاهو تصمیم نهایی اش را اعلام کرد
گل اول نیوزلند به ایران در دقیقه 7 را ببینید
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
لحظه گل استادانه محمد محبی به نیوزلند
لحظه ثبت گل ایران به نیوزلند که آفساید شد
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال
لحظه ثبت دومین گل نیوزلند به ایران
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
عکس العمل مملو از خشم خیابانی پس از بازی نیوزلند
خلاصه بازی عربستان 1 - اروگوئه 1
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۳۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۹ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۶۳ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۰ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۶ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۷ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
حکم ریاست برای فردی که عملکرد نظام را «فلاکت‌بار» توصیف کرد!/ مدیرعامل بانک سپه چه توضیحی دارد؟  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005mzx
tabnak.ir/005mzx