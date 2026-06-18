به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد برای تأمین امنیت مناطق شمال فلسطین اشغالی، از مناطقی که در جنوب لبنان اشغال کرده‌‎اند، عقب‌نشینی نخواهند کرد.



نتانیاهو با اذعان به چالش‌های پیش روی خود گفت که باید روابط خود را با «دوستان آمریکایی» حفظ کند و در عین حال، منافع اسرائیل را هم تأمین کند