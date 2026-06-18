سفر هیات ایرانی به ژنو قطعی نیست
تا این لحظه هیچ چیزی درباره سفر هیات ایرانی به ژنو قطعی نشده و بررسیها و رایزنیها در این زمینه نهایی نشده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۹۱| |
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به گزارش تابناک یک منبع مطلع به تسنیم گفت: تا این لحظه هیچ چیزی درباره سفر هیات ایرانی به ژنو قطعی نشده و بررسیها و رایزنیها در این زمینه نهایی نشده است.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع طی ساعات آینده مشخص خواهد شد که هیات ایرانی فردا در ژنو حضور مییابد یا خیر؟ و اگر پاسخ آری باشد، درباره جزئیات آن اطلاعرسانی خواهد شد.
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