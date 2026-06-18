لغو سفر شهباز شریف به سوئیس

این سفر که قرار بود در دستور کار نخست‌وزیر پاکستان قرار گیرد، به طور ناگهانی و بدون ارائه جزئیاتی از سوی دفتر شهباز شریف لغو شد.





به گزارش تابناک؛ شبکه الجزیره به نقل از تلویزیون پاکستان گزارش داد که سفر برنامه‌ریزی‌شده شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور به سوئیس، بدون اعلام دلیل رسمی لغو شده است.



این سفر که قرار بود در دستور کار نخست‌وزیر پاکستان قرار گیرد، به طور ناگهانی و بدون ارائه جزئیاتی از سوی دفتر شهباز شریف لغو شد.



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