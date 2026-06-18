رفع محدودیت تردد کشتیهای تجاری در بنادر ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پلمه وابسته در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت تردد شناورها در آبهای جنوبی کشور، اظهار کرد: از روز شنبه هفته جاری خط حائل یا خط محاصرهای که آمریکا در دهانه ورودی دریای عمان ایجاد کرده بود و مانع تردد کشتیها به مقصد جمهوری اسلامی ایران میشد، برداشته شد.
وی افزود: از روز یکشنبه هفته جاری، محدودیتهای اعمالشده برای تردد شناورهای تجاری ایران لغو شد. البته این به معنای آغاز فوری عملیات حمل کالا نبود، بلکه به این معنا بود که دیگر مانعی برای ورود کشتیها به بنادر ایران یا خروج آنها از بنادر کشور وجود نداشت.
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ادامه داد: از روز دوشنبه، شناورهای حامل نفت خام جمهوری اسلامی ایران به سمت مقاصد بینالمللی از مسیر سابق محاصره عبور کردند و همزمان کشتیهای حامل کالاهای اساسی نیز از این مسیر عبور کرده و در بنادر کشور پهلو گرفتند.
او تصریح کرد: در حال حاضر تردد کشتیها به صورت عادی انجام میشود، هرچند تنگه هرمز همچنان تحت نظارت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شناورها باید با هماهنگی مراجع ذیربط تردد کنند.
به گفته وی تا کنون سه فروند کشتی حامل کالاهای اساسی و غلات وارد و دو فروند خروجی نفت خام داشتیم. البته شناورهای دیگری که متعلق به حوزه جنوبی خلیج فارس و دریایی عمان بودند نیز به راحتی تردد کردند.
وی درباره حجم تردد شناورها گفت: آمار دقیق در حال حاضر در دسترس نیست، زیرا کشتیها همچنان با ملاحظات و احتیاطهای لازم و نگرانی تردد میکردند، اما تاکنون سه فروند شناور بزرگ حامل کالاهایی با حجم بیش از ۶۰ هزار تن، وارد بنادر کشور شدهاند و همچنین کشتی های پهن پیکری که هر کدام حدود دو میلیون بشکه نفت خام حمل میکردند، از مسیر عبور کردهاند.
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به وضعیت حملونقل کانتینری افزود: شناورهای ایرانی حامل کانتینر که پیش از این متوقف شده بودند، اکنون به سمت بنادر ایران در حرکت هستند و کشتیهای دیگری نیز برای عزیمت به مبادی اصلی حمل بار کانتینری کشور آماده شدهاند.
وی درباره وضعیت بنادر شمالی کشور نیز اظهار کرد: عملیات تجاری در بنادر شمالی از جمله امیرآباد، نوشهر، کاسپین و انزلی بدون وقفه و به صورت منظم در حال انجام است. کشتیهای حامل کالاهای عمومی، فله و کانتینری در این بنادر فعالیت خود را ادامه دادهاند و کارکنان بنادر با تلاش شبانهروزی خدمات تخلیه، بارگیری و پهلودهی را با سرعت بیشتری ارائه کردهاند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با عادی شدن شرایط، تجارت دوباره به بنادر جنوبی بازخواهد گشت، گفت: حجم تجارت دریایی در جنوب کشور به اندازهای بالاست که امکان انتقال کامل آن به مسیرهای دیگر وجود ندارد. برآوردها نشان میدهد حداکثر ۱۵ درصد از عملیات دریایی بنادر جنوبی قابلیت انتقال به مسیرهای ریلی، جادهای و بنادر شمالی را دارد.
وی تأکید کرد: تجربه ماههای اخیر نشان داد باید از ظرفیت سایر مسیرهای لجستیکی کشور نیز استفاده شود و دولت باید زیرساختهای ایجادشده در بنادر شمالی، حملونقل ریلی و جادهای را حفظ و تقویت کند تا در صورت بروز شرایط مشابه همه فعالیتهای لجستیکی کشور به یک مسیر محدود نباشد.
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که ظرفیتهایی که در بنادر شمالی طی ماههای گذشته ایجاد شده، حفظ شود و توسعه یابد و این موضوع نیازمند حمایت و برنامهریزی دولت است.
پلمه در پایان با اشاره به تحولات سیاسی اخیر گفت: پس از موضعگیری رئیس مجلس شورای اسلامی و هشدار به دولت آمریکا، روند برداشته شدن محدودیتها با سرعت بیشتری انجام و در حداکثر ۱۲ ساعت خط محاصره برداشته شد که این موضوع نشاندهنده اقتدار و انسجام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در پیگیری مطالبات خود بود.