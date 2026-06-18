اسرائیل خبر از جنگ قریبالوقوع با سوریه داد
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «عمیخای شکلی» وزیر امور مهاجران در دولت اشغالگر، به تجاوز نظامی علیه خاک سوریه در آیندهای نزدیک تهدید کرد.
این وزیر وابسته به حزب «لیکود» گفت که رویارویی با دمشق «دیر یا زود» اجتنابناپذیر است و مدعی شد که تهدیدهای ناشی از سوریه و ترکیه در اولویت امنیتی اسرائیل قرار گرفته و از حیث خطرناکی، بر پرونده ایران پیشی گرفته است.
وی طی مصاحبهای که صبح پنجشنبه با رسانههای عبری انجام داد، جبهه شمالی و تحرکات ترکیه را چالشی راهبردی برای اسرائیل دانست که نیازمند آمادگی نظامی فراتر از الگوهای دفاعی سنتی رژیم اشغالگر طی سالهای اخیر است.
این تهدیدهای وزیر تندروی اسرائیلی همزمان با اعلام امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا موسوم به «تفاهمنامه اسلامآباد» با هدف پایان دادن به وضعیت جنگ بین دو کشور و توقف تجاوز مستمر اسرائیل به خاک لبنان مطرح شده است. تفاهمنامهای که خشم محافل راست افراطی در اسرائیل را برانگیخته است.
شکلی نگرانی عمیق خود را از نقشی که برخی از طرفهای منطقهای در تدوین این تفاهمنامه ایفا کردهاند، ابراز داشت و به طور خاص قطر، ترکیه و پاکستان را متهم کرد.
این وزیر اسرائیلی این ائتلاف سهجانبه را «محور جدید» در حال شکلگیری در منطقه توصیف کرد و گفت که تأثیر سیاسی و دیپلماتیک آن، خطری جدی برای منافع اسرائیل در خاورمیانه محسوب میشود.