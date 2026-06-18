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پایان ساده‌لوحی ترامپ در برابر اسرائیل

اسرائیل او را متقاعد کرده بود که مردم ایران علیه حکومت قیام خواهند کرد. او هم ساده‌لوحانه باور کرد. احتمالا اسرائیل تصور می‌کرد که وقتی او را وارد این ماجرا کرد، می‌تواند درگیر نگهش دارد؛ چون هیچ سیاستمداری دوست ندارد در یک جنگ مقابل ایران بازنده به نظر برسد.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۸۳
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پایان ساده‌لوحی ترامپ در برابر اسرائیل

به گزارش تابناک؛ مجری و فعال رسانه‌ای آمریکایی در صفحه شخصی خود نوشت:  آفرین به ترامپ. تجربه‌هایش از ورشکستگی به او کمک کرد این بار از سقوط به لبهٔ پرتگاه جلوگیری کند.
اسرائیل او را متقاعد کرده بود که مردم ایران علیه حکومت قیام خواهند کرد. او هم ساده‌لوحانه باور کرد. احتمالا اسرائیل تصور می‌کرد که وقتی او را وارد این ماجرا کرد، می‌تواند درگیر نگهش دارد؛ چون هیچ سیاستمداری دوست ندارد در یک جنگ مقابل ایران بازنده به نظر برسد.
اما ترامپ این‌طور به مسائل نگاه نمی‌کند. ما که قرار نبود ایران را فتح کنیم و آن را تحت اشغال درآوریم؛ پس اصلا فایدهٔ این کار چه بود؟ کاری را که اسرائیل می‌خواست امتحان کرد، نتیجه نداد، پس ضرر را پذیرفت و از ماجرا عبور کرد.

دلیل تفاوت ایران با بقیه این است که ایران از طریق کنترل تنگه هرمز بر بازارهای مالی و انرژی اهرم فشار دارد. حالا که که ایران به‌عنوان طرف پیروز از این ماجرا بیرون آمده، باید دید چگونه با نقش رهبری جدید خود در منطقه برخورد خواهد کرد. اگر همهٔ کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس صادرات نفت به اسرائیل را متوقف کنند، موجودیت صهیونیستی ظرف یک ماه از هم خواهد پاشید. آیا کشوری حاضر است آغازگر چنین اقدامی باشد؟

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