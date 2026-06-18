نشانه‌های تغییر در رأس هلدینگ خلیج فارس بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است. معرفی حسن عباس‌زاده به عنوان نماینده جدید صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در هیأت‌مدیره این هلدینگ، از پایان دوره مدیریت محمد شریعتمداری و آغاز یک جابه‌جایی مهم در صنعت پتروشیمی حکایت دارد.

محمد شریعتمداری، مدیرعامل ۶۶ ساله هلدینگ خلیج فارس، در آستانه ترک یکی از مهم‌ترین صندلی‌های مدیریتی صنعت پتروشیمی کشور قرار گرفته است؛ تغییری که نشانه‌های آن در روزهای اخیر بیش از گذشته نمایان شده و به‌زودی نهایی خواهد شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، آذرماه ۱۴۰۳ و در نخستین سال آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری که پیش از آن از گزینه‌های مطرح برای حضور در کابینه دولت بود، به نمایندگی از صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عضویت هیأت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس درآمد. کمی بعد نیز اعضای هیأت‌مدیره این ابرهلدینگ پتروشیمی، او را به عنوان مدیرعامل انتخاب کردند.

اما در هفته‌های پایانی سال گذشته، موضوع بازنشستگی شریعتمداری و شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان درباره او به یکی از بحث‌های مهم در راهروهای دولت تبدیل شد. در همان مقطع، نامه‌ای از سوی محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، خطاب به رئیس سازمان اداری و استخدامی منتشر شد که توجه‌ها را به خود جلب کرد.

در این نامه تصریح شده بود که محمد شریعتمداری با اتمام سنوات خدمتی به مقام بازنشستگی رسیده است. با این حال، شریعتمداری در ششم بهمن‌ماه ۱۴۰۴ طی درخواستی رسمی، از محل استجازه مقام معظم رهبری، خواستار ادامه فعالیتش در جایگاه مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس شده بود؛ درخواستی که رئیس‌جمهور نیز با آن موافقت کرد و عملاً مسیر ادامه حضور شریعتمداری در رأس این هلدینگ هموار شد.

همین موافقت باعث شد تصور شود پرونده ماندن شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس بسته شده است. اما اکنون و پس از گذشت حدود پنج ماه از آن مکاتبات، نشانه‌ها از تغییر رویکرد حکایت دارد.

عباس‌زاده جایگزین شریعتمداری می شود

دو روز پیش، «تابناک» با انتشار یک خبر از پایان حضور محمد شریعتمداری در رأس هلدینگ خلیج فارس با دستور مستقیم وزیر نفت خبر داد، اما روابط عمومی این مجموعه با انتشار گسترده تکذیبه خبر مذکور در توئیتر و تلگرام تلاش کرد، موضوع این جابه جایی مهم را به حاشیه ببرد، اقدامی که با انتشار عمومی حکم عضویت عباس زاده در هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس به جای شریعتمداری شکست خورد.

بر اساس اطلاعات موجود، اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به‌طور جدی در دستور کار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است. در همین چارچوب، حسین حسین‌زاده رئیس هیأت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، فرد دیگری را به عنوان نماینده این صندوق‌ها در هیأت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس معرفی کرده است؛ اقدامی که به‌طور مستقیم به معنای پایان حضور شریعتمداری در ترکیب هیأت‌مدیره این شرکت تلقی می‌شود.

طبق نامه‌ای به تاریخ ۲۵ خرداد، حسین‌زاده در مکاتبه با حسن عباس‌زاده اعلام کرده است که بر اساس مصوبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ هیأت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عباس‌زاده به عنوان نماینده حقیقی این صندوق‌ها در هیأت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب شده است.

حسن عباس‌زاده در حال حاضر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و معرفی او به عنوان نماینده جدید صندوق‌های بازنشستگی در هیأت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس، عملاً به معنای ورود او برای تصدی مدیریت این مجموعه تلقی می‌شود.

بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود در صورت برگزاری جلسه هیأت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس در روزهای آینده، اعضا با انتخاب عباس‌زاده به عنوان مدیرعامل جدید موافقت کنند؛ اتفاقی که به معنای پایان دوره مدیریت شریعتمداری بر بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور خواهد بود.

به این ترتیب، اگرچه در بهمن‌ماه سال گذشته با موافقت رئیس‌جمهور زمینه ادامه فعالیت شریعتمداری فراهم شده بود، اما حالا دولت ترجیح داده اجرای صریح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را در اولویت قرار دهد؛ تصمیمی که به تغییر مهمی در رأس هلدینگ خلیج فارس منجر خواهد شد.