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تناقض‌گویی ترامپ درباره ذخایر نفتی آمریکا

دونالد ترامپ در تاریخ ۱۸ اسفند درباره تاثیر بسته‌شدن تنگه هرمز بر ذخایر نفتی آمریکا مدعی شده بود: «این واقعاً روی ما تأثیری ندارد، ما نفت و گاز بسیار زیادی داریم، بسیار بیشتر از آنچه نیاز داریم.»
کد خبر: ۱۳۷۹۹۸۰
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تناقض‌گویی ترامپ درباره ذخایر نفتی آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس‌جمهور آمریکا که کمتر از ۱۰۰ روز پیش از بی‌نیازی کامل کشورش از نفت خاورمیانه سخن می‌گفت، حالا به اتمام قریب‌الوقوع ذخایر نفتی خود در صورت ادامه یافتن جنگ با ایران اعتراف می‌کند؛ اعترافی که موجی از انتقادات و تمسخر را در رسانه‌های آمریکایی و جهانی به همراه داشته است.

دونالد ترامپ در تاریخ ۱۸ اسفند درباره تاثیر بسته‌شدن تنگه هرمز بر ذخایر نفتی آمریکا مدعی شده بود: «این واقعاً روی ما تأثیری ندارد، ما نفت و گاز بسیار زیادی داریم، بسیار بیشتر از آنچه نیاز داریم.»

تنها سه هفته بعد، در ۱۲ فروردین، پا را فراتر گذاشت و ادعا کرد: «ما اکنون کاملاً از خاورمیانه مستقل هستیم و با این حال آنجا هستیم تا کمک کنیم. مجبور نیستیم آنجا باشیم، به نفت آنها نیاز نداریم، به هیچ‌چیزی که دارند نیاز نداریم.».

اما روز گذشته، ترامپ در حاشیهٔ نشست گروه هفت در فرانسه گفت: «ذخایرمان حدود چهار هفته دیگر تمام می‌شود، می‌دانید، در سراسر جهان ذخایری وجود دارد و ما ذخایرمان واقعاً تمام می‌شود و زمانی می‌رسد که نمی‌توانید آن (نفت) را تهیه کنید، هرج‌ومرج واقعی را آن زمان می‌بینید.»

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